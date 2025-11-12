مشاركة 3500 رياضي ورياضية في فعاليات تحدي دبي للياقة "30×30"

دبي في 12 نوفمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ومجلس الرياضيين في شرطة دبي، مشاركة 3500 رياضي ورياضية في 200 فعالية، خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر الجاري ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة" 30×30".

وكشف التقرير، الصادر اليوم، أن الفعاليات في نادي ضباط شرطة دبي، تضمنت رياضات اللياقة البدنية، والجمباز، والمشي، والجري، واليوغا، والرياضات التفاعلية، وورش التوعية الصحية، والمحاضرات التثقيفية.

وأكد سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن تنظيم الفعاليات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الرياضيين في شرطة دبي، جاء في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، بهدف تجسيد مفهوم الرياضة، وأثرها الإيجابي في المجتمع.

من جانبها قالت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيسة مجلس الرياضيين في شرطة دبي، إن النجاح الملموس والمشاركة الكبيرة في الفعاليات المستمرة حتى يوم 30 الجاري، تتوج جهود التكامل بين الجهات الرياضية والمؤسسات الحكومية، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة ووزارة الرياضة في ترسيخ مفهوم "الرياضة أسلوب حياة"، وتعزيز قيم التسامح.

ولفتت إلى أهمية الفعاليات ضمن استراتيجية مجلس الرياضيين، حيث تم إطلاق مبادرات تعزز الثقافة الرياضية، والمشاركة في الأنشطة المتنوعة، لتأكيد دور الرياضة الملهم في إرساء أفضل الممارسات، ضمن بيئة العمل والانفتاح على المجتمع.