"تحالف بريدج" يجمع قادة وصناع الأعلام ورواد أعمال لتمكين مستقبل الإعلام والمحتوى والترفيه عالمياً

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ انطلق تحالف "بريدج"، المنظمة الدولية المستقلة الأولى من نوعها، ليجمع تحت مظلته صُنّاع القرار وقادة الأعمال، وروّاد قطاعات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي، بهدف تطوير منظومة الإعلام والمحتوى والترفيه العالمي، وتسريع وتيرة الاستثمار فيها، وتعزيز الشمول والابتكار، وبناء نظام أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل.

وانطلاقاً من مقره في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شكّلت على الدوام ملتقى للثقافات والاقتصادات والأفكار، يسعى تحالف "بريدج" إلى تحقيق تأثير إيجابي عالمي، بوصفه منظمة مستقلة هادفة تعمل على بناء إطار عالمي أكثر ترابطاً ومرونة والتزاماً بالقيم المهنية في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، ويجسّد مبادئ التعاون والمسؤولية.

ويُعيد التحالف استثمار فائض عملياته في دعم البحوث، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين القطاعات، بما يضمن تحويل كل إنجاز إلى خطوة جديدة نحو الابتكار والشمول والنمو المستدام في اقتصاد الإعلام والمحتوى والترفيه العالمي.

يتخذ التحالف من الإمارات العربية المتحدة مقرًّا له، ويرأس مجلس إدارته معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، ويضمّ نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات السياسة والاقتصاد والإعلام، من بينهم: صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا الإعلامية والأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية؛ وفخامة ماكي سال، الرئيس الأسبق لجمهورية السنغال؛ وسعادة الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة؛ وجيسيكا سيبلي، الرئيس التنفيذي لمجلة "تايم"؛ وجانيت يانغ، الرئيسة السابقة لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة؛ والدكتورة جولي غيتشورو، الرئيس التنفيذي لمعهد القيادة والحوار الإفريقي؛ ودانييل شوليكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "يانغو"؛ وسانفورد كليمان، مؤسس "إنتيرتينمنت ميديا فنتشرز"؛ والمستشار الإستراتيجي ريتشارد أتياس؛ ومريم بن فهد، المدير التنفيذي للتحالف.

وقال معالي عبدالله آل حامد إن تحالف "بريدج" يمثل مشروعاً إنسانياً واقتصادياً انطلق ليعيد صياغة العلاقة بين الإعلام والمجتمع والاقتصاد، مؤكداً أن التحالف "يجسّد منظومة عالمية قائمة على التعاون والابتكار والمسؤولية المشتركة، حيث تتحوّل الخبرات إلى أثر، والشراكات إلى تنمية حقيقية، لبناء جسور من الفهم والتأثير والنمو بين الأمم.

وأضاف معاليه أن التحالف يعمل كمنظمة مستقلة وهادفة، تعيد استثمار فوائضها التشغيلية في دعم البحث العلمي وبناء القدرات وتعزيز الابتكار، لتمكين انتقال الأفكار والمواهب ورؤوس الأموال بفاعلية بين القطاعات المختلفة.

وتأتي أولى مبادرات التحالف في قمة "بريدج" 2025، التي تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في "مركز أبوظبي الوطني للمعارض" (أدنيك) من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 60 ألف شخص، و400 متحدث، و300 عارض من مختلف أنحاء العالم.

وتقام القمة في سبعة مسارات رئيسية تشمل: الإعلام، واقتصاد المبدعين، والموسيقى، والألعاب، والتقنية، والتسويق، وصناعة الصورة (الأفلام)، بهدف تحويل الحوار إلى شراكات واستثمارات فعلية تعزز الوصول إلى الاقتصاد الإبداعي العالمي.

ينطلق تحالف "بريدج" كمنصة عالمية دائمة للتعاون والابتكار في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، مساهماً في بناء إعلام مسؤول ومستدام يربط الثقافات، ويحوّل الإبداع إلى قوة للتنمية والتفاهم الإنساني.