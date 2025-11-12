"العاصمة للفحص الصحي يفتتح فرعين جديدين في أبوظبي

أبوظبي في 12 نوفمبر / وام / أعلن مركز العاصمة للفحص الصحي، التابع لمجموعة M42، عن توسيع شبكة خدماته الصحية في إمارة أبوظبي من خلال افتتاح فرعين جديدين في مجمّع "twofour54" بجزيرة ياس وإيكاد مول في مدينة أبوظبي الصناعية الحرة.

وشهد الافتتاح حضور كل من الدكتور فيصل الأحبابي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الأمراض المعدية، والدكتورة بدرية الشحي، مديرة إدارة الأمراض المعدية، من مركز أبوظبي للصحة العامة، إلى جانب الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيس التنفيذي لمركز العاصمة للفحص الصحي، والدكتورة شويتا نارانغ، المدير التنفيذي للعمليات الطبية والتجارية لقطاع التشخيص في مجموعة M42.

وسيسهم افتتاح الفرعين الجديدين في تعزيز حضور مركز العاصمة للفحص الصحي ضمن شبكة فروعه في مناطق الجزيرة والمصفح والعين ومدينة الظنة، حيث يقدم مجموعة شاملة من الخدمات تشمل الفحوصات الطبية لتأشيرات الإقامة، وشهادات الصحة المهنية، وتقييمات الاستحقاق للمعاشات التقاعدية والمزايا.

وقالت الدكتورة شويتا نارانغ، المدير التنفيذي للعمليات الطبية والتجارية لقطاع التشخيص في مجموعة M42، إن افتتاح الفرعين الجديدين في جزيرة ياس ومدينة أبوظبي الصناعية يجسد التزام المركز بدمج التميز مع الدقة الطبية، موضحة أن تصميم الفرعين جاء بهدف تحسين انسيابية حركة المرضى وتسريع إنجاز المعاملات، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير التشخيص الطبي.

وأضافت أن التوسع يعكس الرسالة المستمرة للمركز في تقديم خدمات رعاية صحية فعّالة وسهلة المنال، مدعومة بأحدث تقنيات التشخيص والتجربة الرقمية المتكاملة التي تسهّل رحلة المراجعين.

وأعربت الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيس التنفيذي لمركز العاصمة للفحص الصحي، عن فخرها بافتتاح الفرعين الجديدين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة المركز نحو التميز والابتكار في تقديم الخدمات الصحية.