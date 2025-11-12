ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية

الشارقة في 12 نوفمبر/وام/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، اليوم ، اجتماع مجلس الأكاديمية الذي عقد في مقرها بالشارقة.

وأكد سموه أن الأكاديمية تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ نموذج متكامل في التعليم والتدريب الأمني يجمع بين الجودة والابتكار، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية بما يواكب تطلعات الإمارة المستقبلية، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إعداد جيل مؤهل علمياً وعملياً يسهم في دعم منظومة الأمن والاستقرار.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات والمبادرات التطويرية على مستوى الجوانب الأكاديمية والتدريبية وتعزيز المستوى العلمي الذي وصلت إليه الأكاديمية بجهود كوادرها المتميزة.

واستعرض المجلس مخرجات البرنامج التدريبي لمكافحة الإرهاب الذي نفذته الأكاديمية بالشراكة مع وحدة RAID الفرنسية، والذي تضمن تطبيقات متقدمة في مجالات الرماية التقييمية، وتكتيكات الاقتحام والتحرير، وإدارة الأزمات الأمنية، وأشاد المجلس بما حققه البرنامج من نتائج ملموسة على صعيد رفع كفاءة الكوادر الأمنية وصقل مهاراتهم وفق أفضل الممارسات العالمية.

وناقش المجلس مشروع المركز الافتراضي للتعليم والتدريب المزمع إنشاءه في الأكاديمية، والذي يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للتعليم الشرطي، إذ يسعى إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية ذكية تدمج بين الواقعين الافتراضي والحقيقي، بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمخرجاته الأكاديمية والتطبيقية.

واطلع المجلس على مشروع الكتاب الافتراضي التفاعلي الذي يعد أحد النماذج المبتكرة في التعليم الذكي، ويجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بأسلوب تفاعلي ومحفّز للتعلم.

كما اطلع المجلس على تقرير حول مشاركة الفرقة الموسيقية للأكاديمية في مهرجان سباسكايا الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، والتي مثّلت خلاله دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، وقدمت عروضاً موسيقية عكست الهوية الثقافية للدولة والاحترافية العالية لمنتسبي الأكاديمية، ونالت خلال المشاركة إشادة واسعة.

كما ناقش المجلس موضوعات متعددة شملت التحاق الدفعة الجديدة للطلبة الضباط بالأكاديمية، واعتماد الترقيات العلمية لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، واستعراض الأنشطة والفعاليات في الأكاديمية، إلى جانب بحث المقترحات الخاصة بتوسيع الشراكات التدريبية ومنح أوسمة للمتفوقين.

حضر الاجتماع بجانب سمو ولي عهد الشارقة كل من: اللواء عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وعبدالله إبراهيم بن نصار، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير الأكاديمية، والعقيد محمد حمد السويدي أمين سر المجلس.