"تيكوم" تعزّز منظومة الإعلام الإماراتي وتسهم في ترسيخ الاقتصاد الإبداعي

دبي في 12 نوفمبر /وام/ أكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات، أن المجموعة تواصل الإسهام في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة عالمية للابتكار والإنتاج الإعلامي، عبر منظومة أعمال متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" وتعزيز الاقتصاد الإبداعي القائم على المعرفة.

وقال السويدي، في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مجموعة تيكوم تملك وتدير 10 مجمّعات أعمال متخصّصة ورائدة في دبي، بما فيها مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات التي تشكّل مجتمعةً قطاع الإعلام التابع للمجموعة، موضحًا أن هذا القطاع يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" وتعزيز اقتصاد المعرفة، عبر توفير منظومة إعلامية عالمية تحفز على الابتكار والإبداع وصناعة المحتوى وتسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن قطاع الإعلام التابع للمجموعة يتيح لعملائه فرص الاستفادة من مساحات العمل المشتركة "D/Quarters" في مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت، والتي تلبي التوجهات نحو تبني أنماط عمل أكثر مرونة، فضلاً عن حاضنة الأعمال "in5 للإعلام"، المتخصّصة في دعم وتمكين الشركات الناشئة وروّاد الأعمال ضمن قطاع الإعلام، والتابعة لحاضنة الأعمال "in5".

وأشار إلى أن حاضنة الأعمال "in5" التابعة لمجموعة تيكوم وفّرت الدعم لأكثر من 1100 شركة ناشئة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم، والتي حصلت على تمويلات إجمالية بقيمة تخطّت 9 مليار درهم إماراتي منذ إطلاقها في عام 2013.

وفي حديثه عن دور المجمعات الإعلامية في استقطاب روّاد القطاع المتخصّصين في مجالات البثّ والإنتاج وصناعة المحتوى، قال السويدي إن قطاع الإعلام التابع لمجموعة تيكوم يضمّ أبرز الشركات العالمية والإقليمية في شتى مجالات الإعلام، ويوفر بيئة إعلامية متكاملة تسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للاقتصاد الإبداعي.

وأوضح أن القطاع يوفر مساحات مكتبية واستوديوهات من فئة الدرجة الأولى في مدينة دبي للإعلام، ومساحات خارجية مخصّصة للتصوير واستوديوهات عازلة للصوت بمواصفات عالمية في مدينة دبي للإستديوهات، إلى جانب مرافق مخصّصة لمراحل ما بعد الإنتاج بما فيها غرف التصوير ذات الخلفية الخضراء وغرف التسجيل الموزّعة في أنحاء مدينة دبي للإنتاج، التي تضمّ حاضنة الأعمال "in5 للإعلام" المتخصّصة في هذا المجال.

ولفت إلى أن القطاع يضمّ نخبة من أبرز روّاد الإعلام مثل "سي إن إن"، و"سي إن بي سي آرابيا"، و"ديسكڤري نتووركس"، بما يعكس قدرة دبي على استقطاب أبرز شركات الإعلام في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن شركة "إبسون" العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا افتتحت مركزها الحديث للابتكار في مدينة دبي للإنتاج في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف أن تقرير "نظرة على الإعلام العربي – رؤية مستقبلية 2025" الصادر عن نادي دبي للصحافة بالتعاون مع مدينة دبي للإعلام، يتوقّع نمو سوق الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 62.4 مليار درهم في عام 2024 إلى 75.6 مليار درهم في عام 2028، وأن من المتوقّع أن تقود هذا النمو القطاعات الرقمية الرائدة مثل الألعاب الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت، والتي تشير التوقعات إلى نموها بمعدل سنوي مركّب بنسبة 4.4% و7.2% على التوالي.

وفيما يتعلق بدور الشركات الناشئة وروّاد الأعمال في دعم صناعة المحتوى، أكد السويدي أن قطاع الإعلام التابع لمجموعة تيكوم يوفر الدعم لروّاد الأعمال في شتّى مجالات الإعلام والإبداع، من خلال "in5 للإعلام" في مدينة دبي للإنتاج، عبر تسهيل وصولهم إلى مساحات العمل المشتركة والاستوديوهات وغرف التصوير المخصصة ومرافق الإنتاج؛ إذ استضافت أكثر من 20 خبيراً ومبدعاً ورائد أعمال من منصّة "Produire au Sud (PAS)" الفرنسية، في الدورة الثانية من ورشة العمل "Dubai Studio City x PAS".

وأضاف أن الحاضنة تعاونت كذلك مع مجموعة "Business Angels of Slovenia" لتنظيم سلسلة من ورش العمل وجلسات التواصل وفرص التوجيه والإرشاد، التي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتسهيل إقامة شراكات جديدة ضمن القطاعات الإبداعية، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات تسهم في ترسيخ مكانة حاضنة الأعمال "in5" كوجهة رائدة لانطلاق الشركات العالمية على اختلاف أحجامها.