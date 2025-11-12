"أبوظبي للرياضات البحرية" يعتمد برنامج مهرجان "أصحاب الهمم"





أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ اعتمد نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الجدول الزمني لفعاليات مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهممالذي يقام غدا في منطقة" كاسر الأمواج"، وينظمه النادي بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، لترسيخ مفهوم الرياضة للجميع، وقيم الدمج، وتوفير بيئة رياضية محفزة لأصحاب الهمم.

و أوضح النادي أن تنظيم الحدث في إطار مبادرات عام المجتمع 2025، لتعزيز دور الرياضة جسراً للتواصل والدمج المجتمعي، وإبراز قدرات أصحاب الهمم، وإتاحة المجال أمامهم لممارسة الرياضات البحرية.

ونوه إلى مشاركة فئات مختلفة من أصحاب الهمم في المهرجان، إذ يتضمن مجموعة من السباقات البحرية والترفيهية، والعروض الاستعراضية، انطلاقا من وصول المشاركين، وصولا إلى بداية السباقات البحرية والفعاليات المتنوعة، ثم تتويج الفائزين عند الساعة 6 مساء.