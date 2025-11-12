مبادرة "رحلة صنّاع الابتكار" تستعرض بناء الاستراتيجيات بعجمان

عجمان في 12 نوفمبر/ وام / تواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تنفيذ مبادرة "رحلة صُنّاع الابتكار"، والتي تُعقد بالتنسيق مع مركز عجمان X التابع لدائرة البلدية والتخطيط، والحاصل على شهادة اعتماد تدريب ومقيم للابتكار من المعهد العالمي للابتكار GINI، بمشاركة 15 منتسباً من موظفي الجهات الحكومية في الإمارة من مختلف الفئات الوظيفية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين الرامية إلى تمكين الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم في مجال الابتكار.

وتناول المحور الثالث من البرنامج موضوع "استراتيجي ابتكار معتمد"، والذي يهدف إلى تمكين المشاركين من فهم الإطار المتعلق بأهمية الابتكار، وتعريفهم على العناصر الأساسية لبناء استراتيجية ابتكار فاعلة في الجهة الحكومية. كما ركز المحور على أهمية الابتكار الموجه بالاكتشاف، ودور مهارات اقتناص الفرص في استثمار البيئات الملائمة لتوليد الأفكار الجديدة وتحويلها إلى مشاريع ذات أثر واقعي.

وتضمّن البرنامج كذلك محاور حول تصميم تجارب مبتكرة للعملاء، وابتكار نماذج عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز فرص الابتكار، بما يتيح للجهات الحكومية زيادة استثماراتها في مجالات الابتكار وتوظيفها لتحقيق أفضل النتائج المؤسسية.

ويأتي تنظيم المحور الثالث ضمن مرحلة تأهيل المشاركين للحصول على أربع شهادات مهنية معتمدة دولياً من معهد الابتكار العالمي (GINI)، بما يعزز من قدراتهم على تطوير استراتيجيات ابتكار مستدامة تسهم في دعم التوجهات الحكومية وتحقيق رؤية عجمان 2030.