رقم قياسي لـ "تحت الأعماق - حملة تنظيف تحت الماء" لأكبر عدد من الغواصين المشاركين

أبوظبي في 12 نوفمبر / وام / أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، عن تسجيل مبادرة "تحت الأعماق - حملة تنظيف تحت الماء" لرقم قياسي في موسوعة "غينيس للأرقام القياسية" لأكبر عدد من الغواصين المشاركين في حملة لتنظيف البحر في مواقع متعددة. وجاءهذا الإنجاز بالتعاون مع مبادرة المستقبل المستدام لتعزيز أثر المجتمع في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت المبادرة، التي تم إطلاقها يوم 8 نوفمبر 2025، مشاركة أكثر من 300 متطوع من الغواصين المرخصين ضمن موقعين مختلفين في أبوظبي، هماميناء صيد الأسماك بالطويلة وذا كوف.

وأجرى المشاركون غوصاً متزامناً لمدة 15 دقيقة، نجحوا خلاله بجمع أكثر من طن من المخلفات البحرية من قاع البحر، في إنجاز يعكس أثر العمل الجماعي على المجتمع.

وقبيل انطلاق المبادرة، حضر المشاركون جلسة توعية حول إجراءات السلامة وحماية البيئة بإدارة مجموعة من خبراء البيئة ومدربي الغوص المرخصين، بهدف ضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستدامة أثناء تسجيل هذا الرقم القياسي.

وتهدف هيئة - معاً من خلال هذه المبادرة إلى دعم التأثير الإيجابي الملموس في المجتمع وتعزيز المسؤولية البيئية، بما يرسخ التزامها بمعالجة الأولويات الاجتماعية في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع البيئة، إلى جانب تشجيع العمل الجماعي لحماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.