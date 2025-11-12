التحالف الأول للتنوّع البيولوجي الحضري ينطلق من "تيرّا" بمدينة إكسبو دبي

دبي في 12 نوفمبر/ وام / أطلقت مدينة إكسبو دبي من مركز الاستدامة “تيرّا” أول تحالف للتنوع البيولوجي الحضري في دولة الإمارات، يضم أكثر من 20 جهة من المؤسسات الحكومية والأكاديمية والصناعية والسياحية، بهدف تعزيز التكامل بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة.

ويأتي تأسيس التحالف في ظل التوسع العمراني المتسارع، ليعزز الجهود الوطنية في دمج عناصر التنوع البيولوجي ضمن النسيج العمراني، وتوسيع المساحات الخضراء والزرقاء، ودعم المرونة البيئية وتحسين جودة الحياة.

ويُعد التحالف مبادرة محورية تدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، من خلال مشاريع تُعنى بالنظم البيئية الصحراوية والساحلية، وترسيخ مفهوم المدن المتناغمة مع الطبيعة. كما ينسجم مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وشهد الإطلاق مشاركة هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي بصفتها شريكاً رئيسياً، حيث أكدت منى مطر بلال مصبح، مديرة قسم المحميات الطبيعية، ومرجان فريدوني، رئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، في كلمتيهما، أهمية التعاون لتكريس التنوع البيولوجي كعنصر أساسي في التنمية المستدامة.

وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: “يمثل التحالف خطوة مهمة لترسيخ مفهوم التنوع البيولوجي كركيزة في نمو المدن، وبناء مجتمعات مرنة ومبتكرة قادرة على التكيّف مع تغير المناخ، بما يعكس مكانة دبي كمدينة عالمية تجمع بين التطور والانسجام مع الطبيعة”.

وأوضحت مرجان فريدوني أن “تيرّا” يشكّل مقراً مثالياً لهذا التحالف الذي يجمع الخبرات من مجالات البيئة والتعليم والصناعة، لتعزيز رؤية المدن الحضرية المستدامة، مؤكدة أن ازدهار الطبيعة هو أساس ازدهار المدن.

وسيعقد التحالف اجتماعه المقبل مطلع عام 2026 لبحث أولويات العمل المشترك التي تشمل دمج النباتات المحلية في التخطيط الحضري، وتوسيع الموائل الطبيعية، وحماية الأنظمة البيئية في الدولة.

ويأتي التحالف ضمن مبادرات “منطقة الابتكار الخضراء” في مدينة إكسبو دبي، التي تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء، دعماً لاستراتيجية الإمارات للصافي الصفري 2050 ورؤية مئوية الإمارات 2071.