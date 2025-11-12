" دبي للمعارض " يستضيف فعاليات عالمية كبرى في عام 2026

دبي في 12 نوفمبر / وام /أعلن مركز دبي التجاري العالمي، عن دخول المرحلة الأولى من مشروع توسعة مركز دبي للمعارض مراحلها النهائية، تمهيداً لاكتمالها وفق الجدول الزمني المحدد وهو ما سيمّكن المركز من استضافة أبرز المعارض والفعاليات العالمية الكبرى مطلع عام 2026.

ومن المقرر أن يستضيف المركز فعاليّتين عالميتين رائدتين هما "معرض جلفود جلوبال" و"معرض ومؤتمر الصحة العالمي". جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد اليوم بمركز دبي للمعارض بدبي.

وتبلغ تكلفة توسعة مركز دبي للمعارض 10 مليارات درهم .

وتوفر أجنحة العرض المؤقتة سعة ومرونة إضافية لمعرض جلفود جلوبال ومعرض ومؤتمرالصحة العالمي 2026. وستُستأنف أعمال الإنشاء في مساحة العرض المؤقتة بعد اختتام الفعاليات االكبرى في الربع الأول من عام 2026 استعداداً للمرحلة اللاحقة من التوسعة.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: تعكس الجاهزية التشغيلية للمركز بعد إنجاز المرحلة الأولى من التوسعة في وقت قياسي، مدى التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والشركاء في مختلف الجوانب .

ومن جهته، قال عامر الفارسي، نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: "يتميز مشروع توسعة مركز دبي للمعارض بالتصميم الذكي والالتزام بمبادئ الاستدامة ويعد واحداً من أكبر مشاريع البنية التحتية في دبي وتتركز جهود فرقنا الآن على إنجاز الأعمال النهائية لضمان جاهزية أنظمة المركز ومرافقه وبنيته التحتية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التي يعتمدها مركز دبي التجاري العالمي.

وقال ماهر جلفار، لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المؤتمر، إن مركز دبي للمعارض سيبدأ باستضافة فعاليات عالمية اعتباراً من يناير 2026 بما فيها “غلفود” و”إتش دبليو إكس” للصحة، على أن يستضيف في الربع الأخير من العام ذاته معرضي “أوتو ميكانيكا” و”جيتكس جلوبال بلو بيت”.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع، التي تمتد على مساحة 160 ألف متر مربع، ستشهد استضافة أكثر من سبعة معارض كبرى .

وأوضح أن المرحلة الثالثة سترفع إجمالي المساحة إلى 180 ألف متر مربع، لتتضاعف الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 50 ألف زائر مقارنة بـ25 ألفاً حالياً في مركز دبي التجاري العالمي .

وأشار إلى أن الفعاليات التي استضافها المركز في عام 2024 ساهمت في خلق ودعم نحو 85 ألف وظيفة، متوقعاً تضاعف العدد خلال السنوات المقبلة مع التوسع في المساحات والفعاليات، لافتاً إلى أن المركز بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يهدف إلى مضاعفة عدد الفعاليات من 300 إلى 600 فعالية بحلول عام 2031، ورفع الناتج الاقتصادي من 18 مليار درهم إلى 54 مليار درهم.

ومن جانبه، قال عامر الفارسي، لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن مركز دبي للمعارض يُعد من المشاريع الحيوية الكبرى في إمارة دبي، ويعكس رؤية الإمارة في بناء منظومة بنية تحتية مستقبلية تخدم مختلف القطاعات.

وأضاف أن فرق العمل تواصلت مع لجنة الفعاليات في مدينة دبي للتأكد من جاهزية المدينة وقدرتها على استقبال عشرات الآلاف من الزوار والعارضين من مختلف أنحاء العالم مؤكداً أن المركز صُمم وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مع الأخذ في الاعتبار حلول الذكاء الاصطناعي ومتطلبات المستقبل لتقديم خدمات متطورة وسلسة للزوار والعارضين على حد سواء.

وتوفر مدينة إكسبو بنية تحتية جاهزة للتشغيل تدعم مباشرة العمليات التشغيلية للفعاليات في مركز دبي للمعارض، وتشمل شبكة طرق ومواصلات عامة متكاملة،واتصالاً مباشراً بالخط الأحمر لمترو دبي عبر محطة إكسبو 2020، ومواقف واسعة موزعة على عدة مناطق، وبنية تحتية رقمية تدعم تقنيات الجيل الخامس (5G)، ما يمكّن المركز دبي من استضافة الفعاليات الكبرى بكفاءة واستدامة.

وسارت أعمال المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض بوتيرة قياسية،وسترفع مساحات العرض في المركز إلى 140,000 متر مربع، وهو ما يعكس قدرة مركز دبي التجاري العالمي على تنفيذ مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى بكفاءة عالية ووفق أعلى المعايير الدولية، ويعززمكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال والفعاليات.

وتتضمن التوسعة 64,000 متر مربع من مساحة العرض الدائمة و30,000 متر مربع من مساحات العرض المؤقتة، وسترفع الطاقة الاستيعابية لمركز دبي للمعارض إلى 50,000 زائريومياً.

ومن أبرز إنجازات الأعمال الإنشائية في المرحلة الأول الانتهاء شبه الكامل من أعمال السقف والواجهة الخارجية وتشغيل الطاقة الكهربائية تدريجياً بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي،وهي خطوة محورية نحو الجاهزية التشغيلية واكتمال 75% من أعمال الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة، مع تقدم كبير في اختبارات الأنظمة وتشغيلها.

تضمنت المرحلة الأولى من التوسعة مشاركة أكثر من 4,000 عامل أنجزوا ما يزيد عن 9 ملايين ساعة عمل .