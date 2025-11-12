"الإمارات للتنمية المتوازنة" يعلن بدء تنفيذ مشروع "بوابة مصفوت"

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عن بدء أعمال تنفيذ مشروع تنموي نوعي جديد في منطقة مصفوت بإمارة عجمان وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في مختلف مناطق الدولة.

ويأتي مشروع "بوابة مصفوت" ضمن مبادرات المجلس الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير القرى والمناطق الإماراتية والارتقاء بخدماتها ومرافقها الحيوية وتحويلها إلى وجهات جاذبة تعكس الهوية الوطنية وتواكب متطلبات التنمية الحديثة.

ويجسد المشروع رؤية المجلس في ربط التنمية العمرانية بالهوية الثقافية والجغرافية، وتحويل القرى الإماراتية إلى وجهات نابضة بالحياة تعكس أصالة المكان، وتمنح الزوار تجربة متكاملة تجمع بين الطبيعة والثقافة والتراث.

يقام المشروع على مساحة بناء تبلغ 500 متر مربع بارتفاع يصل إلى 16 متراً وطول ممشى معماري يبلغ 40 متراً ليكون بمثابة صرح عمراني متكامل يربط متحف مصفوت وبرج البومة وفلج الورعة عبر مسارات المشي الجبلية بشكل متواصل وبدون انقطاع بما يعزز من سهولة الحركة والتنقل لمحبي الطبيعة وهواة المغامرات الجبلية.

وتتمتع مصفوت بمكانة طبيعية وثقافية فريدة، وتجمع بين المنحدرات الصخرية والمناخ المعتدل لتشكل وجهة مثالية للرحلات الجبلية، حيث جعل هذا الطابع المميز منها مقصداً مفضلاً لرواد النزهات والعائلات المحلية.

كما تُوجت مصفوت بلقب "أفضل قرية سياحية لعام 2025" من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة في إنجاز يعكس تميزها وجاذبيتها كمقصد سياحي وتنموي متكامل يجسد روح الهوية الإماراتية.

ومع إطلاق مشروع "بوابة مصفوت" ستضاف قيمة عمرانية وثقافية جديدة للمنطقة، حيث ستشكل البوابة أيقونة معمارية تربط بين الموروث المحلي والهوية العصرية وتوفر للزوار تجربة متكاملة تتجاوز حدود المكان وتفتح آفاقاً جديدة لاكتشاف الثقافة الإماراتية في تفاعلها مع الطبيعة الجبلية.

ويهدف مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة من خلال هذا المشروع إلى دعم مسارات التنمية المتوازنة وتحقيق جودة حياة مستدامة ويتيح فرصة اكتشاف جماليات البيئة الجبلية الإماراتية ضمن تجربة عمرانية وسياحية رائدة.