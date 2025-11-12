روكس موتور تفتتح مقرها الإقليمي في أبوظبي بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ افتتحت شركة "روكس موتور"، المتخصصة في صناعة السيارات التي تعمل بأنظمة الطاقة الجديدة، مقرها الإقليمي في أبوظبي بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، في خطوة تعزز موقع الإمارة كمركز متنامٍ لصناعات النقل الذكي والمستدام في المنطقة.

وجاء الإعلان خلال النسخة الثانية من فعالية "دريفت إكس – DRIFTx"، التي ينظمها مجمّع الصناعات الذكية وذاتية القيادة "SAVI" التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، وتستعرض أحدث حلول وتقنيات التنقّل الذكي وذاتية القيادة.

وسيتولى المقر الجديد للشركة إدارة العمليات الإقليمية وتنسيق أنشطة المبيعات وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى الإسهام في تطوير سلاسل الإمداد والصناعات المرتبطة بقطاع السيارات في أبوظبي. كما تخطط الشركة لتوسيع أنشطتها البحثية والتطويرية في الإمارة، بما يشمل تطوير تطبيقات القيادة الذاتية ودمج اللغة العربية في أنظمة القيادة الذكية.

وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن اختيار الشركة لأبوظبي مقراً إقليمياً لها يعكس مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والصناعات المستقبلية، مؤكداً حرص المكتب على دعم الشراكات التي تسهم في نقل التكنولوجيا واستحداث وظائف نوعية وتعزيز التنويع الاقتصادي.

من جانبه، أعرب جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس موتور"، عن تقديره للدعم الذي وفره مكتب أبوظبي للاستثمار، مشيراً إلى أن المقر الجديد يعزز التزام الشركة تجاه السوق الإماراتية وأسواق مجلس التعاون الخليجي، ويمثل قاعدة لتوسيع عملياتها المستقبلية في المنطقة.

ويأتي افتتاح المقر في إطار الجهود المستمرة لمكتب أبوظبي للاستثمار لاستقطاب الشركات العالمية في مجالات الصناعات المتقدمة والتنقل الذكي، وترسيخ موقع أبوظبي كمركز رئيسي للابتكار والتقنيات الصناعية المستقبلية.