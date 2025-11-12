جامعة الشارقة تنظم ندوة علمية دولية حول الطاقة المتجددة والاستدامة





الشارقة في 12 نوفمبر/ وام / نظّم مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في معهد البحوث للعلوم والهندسة بجامعة الشارقة، الندوة العلمية الدولية بعنوان "الطاقة المتجددة والاستدامة بالشراكة مع المجتمع"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية.

وتأتي الندوة ضمن جهود الجامعة لتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، ودعم الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، انسجامًا مع رؤية الإمارات 2031 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكد الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن تنظيم الندوة يعكس التزام الجامعة بتقديم حلول علمية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى تصدر الجامعة التصنيفات الوطنية في مجالات الاستدامة، وامتلاكها مجموعات بحثية رائدة في الطاقة والمياه والبيئة.

وأوضح الدكتور حسين العوضي، مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة، أن الندوة تهدف إلى بناء جسور تعاون بين الباحثين وصنّاع القرار والمجتمع المحلي، فيما استعرض الدكتور عبد الغني العلبي، مدير مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى، أبرز المشاريع البحثية التي يعمل عليها المركز، مثل خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية وتطوير تقنيات الطاقة الشمسية.

وتناولت الجلسات العلمية للندوة مجموعة من المحاور شملت التقنيات الحديثة في الطاقة المتجددة، وإدارة الطاقة والتخزين، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية، بمشاركة خبراء من داخل الدولة وخارجها من مؤسسات مثل مجموعة "بيئة"، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وجامعتي برونيل لندن ومودينا الإيطالية.

واختُتمت الندوة بحلقة نقاشية تناولت أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة والاقتصاد الأخضر، وأوصى المشاركون بتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة النظيفة وتطوير سياسات وطنية تدعم استخدام الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مؤكدين الدور الريادي للجامعة في دعم الابتكار والاستدامة على المستويين الوطني والدولي.