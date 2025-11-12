مركز دبي للتحكيم الدولي يطلق منصة التحكيم الجديدة "DANA"

دبي في 12 نوفمبر /وام/ أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، اليوم، عن إطلاق منصته الرقمية الجديدة للتحكيم "DANA by DIAC"، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة "Opus 2" العالمية العاملة في مجال البرمجيات القانونية.

وتُوفّر المنصة بيئة رقمية موحّدة تجمع الأطراف والممارسين القانونيين والمحكّمين وفريق إدارة القضايا في مركز دبي للتحكيم الدولي، ضمن منظومة متكاملة تسهل التعاون فيما بينهم.

وتضم المنصة مجموعة من الخصائص الرئيسية، تشمل نظام التقديم الإلكتروني الموحّد، وتسجيل القضايا، وتقديم المستندات، إلى جانب قدرات متقدمة في إدارة القضايا وسير العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات اليومية وضمان أعلى درجات الشفافية والاتساق وسهولة الوصول لجميع المستخدمين.

وستكون المنصة متاحة لمختلف الأطراف اعتباراً من يناير 2026.

وقال روبرت سيتفن، أمين سجل مركز دبي للتحكيم الدولي، إن المنصة الجديدة تسهم في تعزيز الثقة بخدمات التحكيم التي يقدّمها المركز من خلال توفير بيئة موثوقة وآمنة لإدارة القضايا، وإن هذه الخطوة تعكس تركيز المركز المستمر على اعتماد أعلى معايير الجودة والتميز وتقديم تجربة خدمة عملاء استثنائية على المستويات كافة.

وتعمل المنصة على توحيد وأتمتة العمليات الأساسية في منظومة التحكيم، من خلال تبسيط سير العمل، وتقليل الأعباء الإدارية، وتمكين التعاون الفوري بين الأطراف.

ومن شأن هذه الحلول المتكاملة أن تعزّز منظومة الخدمات التي يقدّمها المركز بالتزامن مع الارتقاء بتجربة المستخدمين إلى مستويات جديدة من الكفاءة والفعالية.

وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي، إن إطلاق المنصة الجديدة يجسد التزام المركز بالابتكار والتميّز، لضمان تمكين المستخدمين من خوض تجربة تحكيم سلسة ومتكاملة ترتقي إلى أعلى المعايير.