بيان كندي أوروبي يؤكد التزامهما الراسخ بسلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين قائم على حل الدولتين

بروكسل في 12نوفمبر/وام/ أكد الاتحاد الأوروبي وكندا التزامهما الراسخ بسلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها .

و أكد الجانبان في بيان صادر عقب الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة بين كندا والاتحاد الاوروبي ووزعه المجلس الاوروبي في بروكسل على أهمية التهدئة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و يدعوان إلى وقف عنف المستوطنين، بما في ذلك ضد الطوائف المسيحية، ووقف توسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، والعمليات العسكرية الإسرائيلية، والهجمات الإرهابية ضد إسرائيل.

و رحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام وحثا جميع الأطراف على الالتزام الكامل بتنفيذ جميع المراحل والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق.

وشددا الجانبان على أن اتفاق استئناف وصول المساعدات الإنسانية بالغ الأهمية، ويجب تنفيذه بالكامل .

برو/زي/وام