لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة تعقد اجتماعها الدوري

الشارقة في 12 نوفمبر / وام / عقدت لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة اجتماعها الدوري برئاسة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بعملها، واستعرضت ما تم إنجازه في إطار اختصاصاتها ومهامها، إلى جانب بحث سبل الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز فاعلية الإجراءات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اللجنة على مواصلة تطوير أعمالها، وتعزيز كفاءة منظومة العمل، انسجامًا مع توجهات إمارة الشارقة في خدمة فئة المتقاعدين ودعم احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.