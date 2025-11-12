"غليدويز" تعمل مع جهات محلية لتوسيع مشاريع النقل الذكي في أبوظبي

أبوظبي في 12 نوفمبر / وام / قال البروفيسور أمير سليم، المدير العام لشركة "غليدويز للنقل – الشرق الأوسط"، إن الإمارات وأبوظبي بالتحديد تواصل ترسيخ ريادتها في تسخير تقنيات القيادة الذاتية وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل، مؤكداً أن هذه الرؤية المتقدمة تمثل حافزاً رئيساً لشركة "غليدويز" لتوسيع نطاق شراكاتها ومشاريعها في المنطقة.

وأشار سليم لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض "دريفت إكس"، الذي يُقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة من 10 حتى 12 نوفمبرالجاري، إلى أن الشركة بدأت بالفعل التعاون مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي (ITC) عبر برنامج تجريبي يُنفَّذ حالياً في منشآتها التجريبية بمدينة ريتشموند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضح أن المشروع دخل مرحلة متقدمة من الاختبارات الكاملة قبل الإنتاج، حيث تُشارك الشركة نتائجها مع الجهات المختصة في أبوظبي بهدف التأكد من كفاءة وسلامة المركبات تمهيداً لاعتمادها للتشغيل في الإمارة.

وقال إن الشركة تعتزم خلال الأسبوع الجاري عقد مباحثات مع جهات محلية لتطوير مراحل المشروع المقبلة ووضع خطط نشر المركبات في أبوظبي، مشيراً إلى أن "غليدويز" تنفذ حالياً ثلاثة مشاريع رئيسية من بينها مشاريع قائمة في الولايات المتحدة ومشاريع قيد الإطلاق في اليابان، إلى جانب مشروع واعد في دولة الإمارات.

وأعرب سليم عن تطلعه إلى توسيع نطاق المشاريع في الدولة خلال العامين المقبلين، في ضوء البيئة الداعمة التي توفرها أبوظبي لتطوير واختبار حلول النقل الذكية والمستدامة.

وأكد على أن الشركة تعمل على تطوير الجيل القادم من حلول النقل الذكي عبر مركبات ذاتية القيادة قادرة على نقل نحو 10 آلاف راكب في الساعة في كل اتجاه، وبكلفة لا تتجاوز 10% من أنظمة النقل الجماعي التقليدية.

وأوضح أن مركبات الشركة تمثل نقلة نوعية في كفاءة النقل المستدام من حيث القدرة الاستيعابية والتكلفة التشغيلية، بما يواكب توجهات الإمارة في اعتماد تقنيات النقل الذاتي والذكاء الاصطناعي.