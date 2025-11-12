د. منى تهلك تختتم رئاستها للاتحاد الدولي للمستشفيات في جنيف

دبي في 12 نوفمبر/وام/ اختتمت الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في "دبي الصحية"، ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية، فترة رئاستها للاتحاد الدولي للمستشفيات، كأول امرأة عربية تتولى هذا المنصب منذ تأسيسه سنة 1929، وذلك تزامناً مع افتتاحها أعمال المؤتمر العالمي الـ48 للمستشفيات في جنيف.

حضر افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إلى جانب عدد من القيادات الصحية والخبراء من حول العالم لاستعراض التجارب وتبادل المعرفة حول مستقبل الرعاية الصحية.

وكانت الدكتورة منى تهلك قد تم انتخابها لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات في عام 2023، حيث شهد الاتحاد خلال فترة رئاستها تطوراً ملموساً في برامجه ومجالات عمله، لا سيما في توسيع آفاق التعاون مع مؤسسات دولية معنية بإدارة المستشفيات والسياسات الصحية، بما يجسد نهجها في تعزيز تبادل المعرفة ودعم المبادرات التي ترتقي بجودة الخدمات الصحية على المستوى العالمي.

وفي هذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور علوي الشيخ علي أن "النجاح الذي حققته الدكتورة منى تهلك خلال رئاستها للاتحاد الدولي للمستشفيات في دورته السابقة، يبرز الدور المحوري والحضور المؤثر للقيادات النسائية الإماراتية في المحافل الدولية، ومساهمتهنَّ الفعّالة في تشكيل مستقبل القطاع الصحي على المستوى الدولي"، مشيراً إلى أن هذا الحضور المُشرِّف جاء ثمرةً للدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، التي هيّأت للكوادر الوطنية بيئة تمكّنهم من أداء أدوار مؤثرة وفاعلة محلياً وعالمياً".

وقال سعادته: "نجحت الدكتورة منى تهلك خلال فترة رئاستها للاتحاد في بناء جسور التعاون مع مؤسسات دولية مؤثرة، ما أسهم في توسيع دائرة الحوار العالمي حول جودة الرعاية وسياسات المستشفيات، وننظر إلى ما حققته باعتباره إنجازاً نوعياً يعزز حضور المرأة الإماراتية في مواقع صنع القرار ".

بدوره، قال سعادة الدكتور عامر شريف: "نفخر بالإنجازات التي حققتها الدكتورة منى تهلك خلال فترة رئاستها للاتحاد الدولي للمستشفيات، والتي عكست حضوراً فاعلاً على الساحة الصحية العالمية، كما نعتز بكونها أول إماراتية وعربية تتولى هذا المنصب الرفيع، إذ شكّلت نموذجاً ملهماً للقيادات النسائية وأسهمت في تعزيز الأثر الإيجابي لمنطقتنا على المستوى العالمي، ما يجعل عطاءها مصدر فخر لدولة الإمارات".

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي للمستشفيات، توجه سعادة الدكتور عامر شريف بالشكر إلى الدكتورة منى تهلك على جهودها المميزة خلال فترة رئاستها، التي عززت دور الاتحاد على الساحة الدولية، وساهمت في تطوير برامجه ومبادراته الداعمة لجودة الرعاية الصحية حول العالم.

من جانبها، قالت الدكتورة منى تهلك: "تشرّفت بتولي رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات خلال الدورة الماضية، وهي مسؤولية تحملتها بكل فخر واعتزاز، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة للمرأة الإماراتية والذي مكّنها من تحقيق التميز والتفوّق على الساحة العالمية، وأتاح لها الفرصة للمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع الصحي".

وأضافت: "أتوجه بالشكر إلى فريق العمل في الاتحاد الدولي للمستشفيات، على دعمهم الذي أعانني على أداء مهامي خلال فترة رئاستي على الوجه الأكمل، وكان لهذا الدعم كبير الأثر في تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية عزّزت دور الاتحاد على الصعيد العالمي، ورسّخت أسس العمل المشترك ووسعت دائرة تبادل الخبرات مع شركاء دوليين أسهموا في تطوير منظومات الرعاية الصحية حول العالم".

وضمن فعاليات المؤتمر الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مستشفيات جامعة جنيف (HUG) خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف، شارك سعادة الدكتور علوي الشيخ علي، وسعادة الدكتور عامر شريف، خبراتهما ومسيرتهما الملهمة مع نخبة من القيادات التنفيذية الشابة خلال ورشة عمل رئيسية خُصّصت لمناقشة مفاهيم القيادة الصحية وبناء المسارات المهنية، ضمن برنامج «قادة المستقبل للشباب، وجمعت 48 مشاركاً من 33 دولة حول العالم، حيث شهدت تفاعلاً لافتاً من خلال طرح الأسئلة وتبادل الرؤى ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب العملية في قطاع الرعاية الصحية.