اتحاد الجودو يعلن مشاركة الرجال والسيدات في "بطولة الماسترز"

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ أعلن مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، اعتماد مشاركة الرجال والسيدات في "بطولة الماسترز" المفتوحة.

وأكد الاتحاد في بيانه اليوم إقامة فعاليات البطولة في صالة الاتحاد بمنطقة بني ياس شرق الأحد المقبل، ضمن برنامجه السنوي للموسم الجديد 2025 – 2026.

وأشار إلى إجراء الميزان للمشاركين ستتم السبت المقبل، تمهيداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي، بالأدوار التمهيدية، ثم لقاءات الترضية (مرحلة الملحق)، ومن ثم النزالات النهائية ومراسم التتويج.

كما أعلن عن أوزان فئة السيدات تحت 48، و52، و57، و63، و70، و78، وفوق 78 كجم، بالإضافة إلى أوزان الرجال تحت 60، و66، و73، و81، و90، وتحت 100، وفوق 100 كجم للوزن الثقيل.

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، إن برامج الاتحاد يسير كما خطط له باحترافية عالية، متمنيا التوفيق لكافة المشاركين حتى تخرج البطولة بصورة مميزو لتحقيق الفائدة الفنية في تمكين اللاعبين واللاعبات من المهارات التنافسية العالية.