"أكاديمية رأس الخيمة" تنظم ورشة "استراتيجيات اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين"

رأس الخيمة في 12 نوفمبر/ وام / نظمت أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين التابعة لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية ورشة تدريبية متخصصة، بعنوان "استراتيجيات اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين" قدمها الدكتور أيمن زهران أستاذ التربية الخاصة وعلم النفس.

وهدفت الورشة إلى تمكين المعلمين والإداريين التربويين من التعرف على أفضل الممارسات التربوية الحديثة في مجال اكتشاف الطلبة ذوي القدرات العالية، وتقديم الأدوات العلمية التي تساعد في تصميم برامج وخطط رعاية فعالة، تواكب المعايير الوطنية وتدعم قدرات الطلبة الموهوبين في مختلف المراحل الدراسية.

وأكدت سعادة سمية عبدالله بن حارب السويدي مدير عام الأكاديمية، أن الورشة تأتي ضمن خطة الأكاديمية لبناء منظومة وطنية متكاملة لرعاية الموهوبين، مشيرة إلى أن اكتشاف الطلبة الموهوبين في وقت مبكر وتوفير البيئة المناسبة لنموهم، يمثل استثمار مباشر في مستقبل الدولة.

وأوضحت أن الأكاديمية تعمل وفق رؤية متقدمة تواكب التطورات العالمية وانسجاماً مع التوجهات الوطنية في الاستثمار في العقول والطاقات الشابة لصناعة جيل مبدع قادر على المساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.