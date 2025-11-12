"الشارقة للإذاعة والتلفزيون" تفوز بجائزة "ASBU BroadcastPro 2025"

الشارقة في 12 نوفمبر/ وام/ نالت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون جائزة "ASBU BroadcastPro"2025 عن فئة مشروع العام الأكثر ابتكارا وذلك خلال فعاليات قمة وجوائز "ASBU BroadcastPro" السنوية الخامسة عشرة التي أقيمت في دبي.

و مشروع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبارة عن نموذج ذكاء اصطناعي متقدم تم تطويره داخلياً ويتجاوز مجرد تعديل أبعاد الفيديو ليناسب منصات التواصل الاجتماعي حيث يقوم بتحليل محتوى الفيديو وتتبع الوجوه والشخصيات بدقة .

ومن أبرز جوانب المشروع هو استقلاليته التامة حيث يعمل بالكامل على بيئة الخوادم السحابية الخاصة بالهيئة دون الاعتماد على أي أنظمة من أطراف أخرى .

كما يضمن المشروع خصوصية المستخدمين إذ لا يتم تدريب النموذج على بياناتهم بل يعتمد على نماذج تدريب داخلية تقوم الهيئة بتحديثها بشكل دوري ويلتزم المشروع بأعلى معايير الامتثال وحماية البيانات العالمية.

وتُعد الجائزة إحدى أبرز الجوائز السنوية في قطاع الإعلام والبث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتُمنح ضمن فعاليات "ASBU BroadcastPro ME Summit & Awards" التي تنظمها مجلة BroadcastPro ME بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU).