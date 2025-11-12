منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "مبادلة للاستثمار

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة “مبادلة للاستثمار”، اجتماع مجلس إدارة الشركة في “قصر الوطن” في أبوظبي.

اطلع المجلس خلال الاجتماع على أداء الشركة ونتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت استمرار النمو الإيجابي في مختلف القطاعات، إلى جانب توقعات الأداء للفترة المتبقية من العام. كما قدمت الإدارة عرضا توضيحيا لأداة التحليل الاستثماري المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها في مبادلة.

حضر الاجتماع كل من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر في إمارة أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي العهد.