رئيس مجلس الأمن السيبراني: ألعاب الماسترز "2026" من أهم الفعاليات في الإمارات

أبوظبي في 12 نوفمبر/وام/ أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"، من أهم الفعاليات القادمة في الدولة.

ودعا بمناسبة إطلاق فعاليات العد التنازلي لأقل من 100 يوم على بداية الحدث في فبراير القادم، إلى المشاركة من جميع شرائح المجتمع والأفراد من خلال التطبيق، في قطع الخطوات بين الأرض والمريخ والمقدرة بنحو 54 مليون كلم، بالتزامن مع ذكرى مرور 54 عاما لقيام الاتحاد، في ديسمبر القادم.

وأشار إلى أن رسالة المشاركة من جميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين في الفعاليات المقررة، بأن مجتمع دولة الإمارات يتمتع باستدامة الصحة، والقوى العاملة في جميع القطاعات، لاسيما أن التفاعل من خلال التطبيق يعزز أهمية الممارسات الرياضية ركيزة كبيرة في صحة أبداننا.

كما أوضح أهمية التفاعل مع الرياضات المختلفة في ألعاب الماسترز العام القادم، من الرياضيين وكافة المقيمين من 200 جنسية في دولة الإمارات، لتعزيز نجاح الحدث، وتأكيد أهميته الكبيرة التي يمثلها.