"خليفة التربوية" تشارك في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم بدبي

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ تشارك الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني، في فعاليات المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم (GESS) المقام حاليا في دبي، بمشاركة نخبة من التربويين والمبتكرين وصناع التغيير من مختلف دول العالم.

ويعد المعرض منصة رائدة لاستشراف مستقبل التعليم، من القيادة والرفاهية إلى التكنولوجيا التعليمية والاستدامة والتعلم الإبداعي.

وأوضح حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن المشاركة تأتي انسجاماً مع رسالة الجائزة في نشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي محليا وعربيا وعالميا، عبر مجالاتها العشرة التي تضم 17 فئة تغطي مختلف جوانب العملية التعليمية.

وأشار الهوتي إلى جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية البارزة التي تركز على أفضل الممارسات في رعاية الطفولة المبكرة، وتشمل فئتين هما: البحوث والدراسات، والبرامج والمناهج وطرق التدريس، ويحظى هذا المجال باهتمام واسع من المنظمات الدولية والجامعات والمراكز البحثية.

وأكد أن مشاركة الجائزة في المعرض تتيح منصة للتواصل وتبادل الخبرات مع العاملين في مختلف مجالات التعليم، في ظل برنامج حافل بالجلسات التي تناقش أحدث الاتجاهات مثل الذكاء الاصطناعي في التعليم وتعزيز رفاهية الطلبة، تحت شعار "نحو مستقبل تعليمي متجدد"