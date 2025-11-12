منتخب الإمارات يلتقي نظيره العراقي غدا في ذهاب الدور الاقصائي المؤهل لكأس العالم

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ يستضيف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي نظيره العراقي في لقاء ذهاب الدور الاقصائي من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني خلال المؤتمر الصحفي للقاء والذي عقد اليوم :" نحن أمام أهم المباريات في تاريخ منتخبنا، نعرف جيداً أهمية هذه المواجهة، وندرك أنه يجب أن نقدم أفضل مستوى ممكن، دون أن نتأثر بضغوط المباراة، وأن نركز فقط على خطتنا".

وأضاف :" خلال الأيام الماضية تمكنا من استرجاع اللاعبين بدنياً وذهنياً بعد الجهد الكبير، ونعلم أننا نواجه منافساً منظماً وقوياً، وهو ما يجعل المباراة صعبة".

وتابع كوزمين :" علينا أن نكون في قمة الجاهزية، وأن نحسن استغلال اي فرصة تتاح لنا، وأن نظهر بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف :"غداً يجب أن نقدم أفضل صورة.. الضغط أمر طبيعي عندما يكون الحدث كبيراً، ويجب أن نواجهه بثقة، لأن من لا يواجه الضغط لا يستطيع أن يقدم أداءً عالياً.

من جانبه، أكد جرهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي جاهزية فريقه لخوض المباراة، معتبرا ان الحظوظ متساوية بين المنتخبين.

وأضاف :" منتخب العراق لا يمتلك أفضلية كونه يخوض لقاء الاياب في ملعبه بالبصرة".

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للقاء أن التركيز ينصب حاليا في مباراة الذهاب، وأنه درس منتخب الإمارات جيدا ودعا لاعبيه للتركيز الكامل في اللقاء من أجل تحقيق الهدف المطلوب.