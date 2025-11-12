"التعليم العالي": تعليم متكامل لقيادة اقتصاد معرفي في إطار "رؤية 2031"

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” من خلال منظومة تعليمية متكاملة تُمكّن الشباب من قيادة اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.

وقالت سعادة طيف محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن القرار الوزاري الصادر عام 2024 بشأن تحديث معايير القبول في مؤسسات التعليم العالي، منح الجامعات مرونة أكبر في تصميم برامجها الأكاديمية واستقطاب الطلبة في تخصصات نوعية تتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن عدد الطلبة الجدد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة للعام الأكاديمي 2024–2025 بلغ 57 ألفاً و37 طالباً وطالبة من المواطنين وغير المواطنين، ضمن 66 مؤسسة شاركت بياناتها مع الوزارة، بزيادة تتجاوز 13% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى معدل تسجيل للطلبة الجدد خلال العقد الأخير.

وأظهرت بيانات الوزارة أن نسبة الطالبات بلغت 54% من إجمالي الطلبة الجدد مقابل 46% من الذكور، حيث وصل عدد الطالبات المسجلات إلى 30 ألفاً و756 طالبة بزيادة 10% عن العام الماضي، فيما بلغ عدد الطلبة الذكور 26 ألفاً و281 طالباً بزيادة 18%، ما يعكس التوازن بين الجنسين في فرص الالتحاق بالتعليم العالي.

وأكدت الوزارة أن هذا النمو يعكس تطور منظومة القبول الجامعي وفاعلية الإجراءات الرقمية الحديثة، وفي مقدمتها نظام التسجيل الوطني الموحد الذي عزز التنسيق بين الوزارة والجامعات وسهّل إجراءات القبول.

وأوضحت سعادة طيف محمد الأميري إن القرار الجديد منح مؤسسات التعليم العالي مرونة في تحديد معايير القبول بناءً على كفاءة الطلبة وإمكاناتهم وليس فقط على درجاتهم، ما يسهم في تمكينهم من مواصلة التعليم الجامعي في تخصصات تدعم الاقتصاد الوطني.