"طرق دبي" تطلّع على التجارب العالمية في الابتكار خلال زيارة إلى الصين

دبي في 12 فبراير / وام / نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي رحلة تدريبية إلى جمهورية الصين الشعبية لمجموعة من مديري الإدارات ونوّابهم من مختلف قطاعات ومؤسسات الهيئة، وذلك ضمن برنامج “قيادي متقدم” الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية من الصفين الثاني والثالث، وتمكينهم من تولّي أدوار قيادية مستقبلية، من خلال تجارب عملية وزيارات ميدانية لأفضل الممارسات العالمية في مجال القيادة والابتكار.

تأتي الزيارة في إطار حرص الهيئة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في رأس المال البشري وصقل الكفاءات المواطنة، من خلال برامج تدريبية نوعية تُسهم في إعداد نخبة من القيادات القادرة على استشراف المستقبل وقيادة التحوّل المؤسسي بكفاءة.

وشملت الرحلة التدريبية التي امتدت لعدة أيام، زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمراكز المتخصصة في مجالات النقل الذكي والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، من أبرزها شركات Huawei، Ali Baba، SenseTime، EHang، حيث تعرّف المشاركون إلى أحدث الممارسات العالمية في مجالات التنقّل الذكي، والتحوّل الرقمي، والاستدامة، وإدارة المدن الذكية.

وقالت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري والمؤسسي في الهيئة : "يهدف برنامج (قيادي متقدم) إلى بناء قيادات وطنية تمتلك القدرة على التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل، من خلال الدمج بين التعليم النظري والتجارب الميدانية المباشرة التي تُتيح للمشاركين الفرصة للاطلاع على النماذج العالمية المتميزة في الابتكار والتقنيات الحديثة ".

وأضافت: "تميّزت الرحلة التدريبية إلى الصين بتوفير بيئة تعليمية متكاملة عززت تبادل الخبرات واكتساب المعرفة من مؤسسات عالمية في مجالات النقل والذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجاباً على تطوير أنظمة وعمليات الهيئة وتعزيز تنافسيتها المؤسسية".