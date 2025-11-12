"الإمارات لتعليم القيادة" توقّع عدداً من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في التنقّل الذكي

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ وقّعت الإمارات لتعليم القيادة عدداً من مذكرات التفاهم مع شركاء استراتيجيين خلال مشاركتها في معرض "دريفت إكس" 2025، الذي يسلّط الضوء على أحدث تقنيات التنقّل الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها في مجالات النقل البري والبحري والجوي.

ومن ضمن الشراكات مذكرة تفاهم مع شركة "K2" تهدف إلى تعزيز الابتكار وأتمتة أنظمة النقل بما يواكب رؤية دولة الإمارات لمستقبل النقل وأنظمة القيادة الذاتية. وتأتي الخطوة في إطار التزام الشركة بدعم التحوّل نحو أنظمة النقل المستدامة والذكية من خلال تطوير مبادرات مبتكرة وتشجيع دمج المركبات الكهربائية وذاتية القيادة ضمن منظومة النقل المتكاملة في الدولة.

وفي إطار التكامل الاستراتيجي لتطوير قطاع التنقل، أبرمت الإمارات لتعليم القيادة عدداً من مذكرات التفاهم مع شركات تكنولوجية متخصصة في قطاعات فريدة في مجال التنقل الذكي، بما يتماشى مع استراتيجية التنقل الذكي التي بلورت أطر التطوير في هذا القطاع على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة "Vcharge” تهدف إلى تأسيس مشروع مشترك باسم "تشارج بوينت" لتجهيز محطات شحن المركبات والتكنولوجيا الخاصة بها. كما وقعت شراكة استراتيجية مع "Performise Labs" وهي شركة إماراتية تقدم حلول الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على تقنية الرؤية الحاسوبية، والتي تهدف إلى أتمتة كافة أنظمة التدريب النظري والعملي والاختبارات الخاصة بهما. وأبرمت الشركة أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة "درايف تيرا" والتي تهدف إلى جمع رأس مال استثماري لدعم تنفيذ مواقع استبدال بطاريات المركبات.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم القيادة: "يُجسّد توقيع المذكرات التزامنا المستمر بدعم رؤية الدولة في تطوير منظومة تنقّل مستدامة وآمنة تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة. ويُعد معرض "دريفت إكس" منصة مثالية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الجديدة في مجالات القيادة الذكية والسلامة المرورية، مما يعزّز دورنا كشريك رئيسي في إعداد جيل واع من السائقين القادرين على مواكبة متطلبات المستقبل".

وأضاف: "نسعى من خلال الشراكات إلى توسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز ثقافة السلامة على الطرق، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في مجال النقل الذكي والمستدام".