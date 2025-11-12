نسخة جديدة من “معا نمشي” لدعم أطفال السكري

دبي في 12 نوفمبر/ وام/ تعود مبادرة “معا نمشي” الخيرية في نسختها السادسة إلى مجمع دبي للعلوم يوم السبت المقبل، لتنطلق مجددا تحت شعار العطاء والتكافل المجتمعي، بهدف رفع الوعي بمرض السكري لدى الأطفال وجمع التبرعات لدعم علاجهم.

وتنظم المبادرة مجموعة تيكوم بالشراكة مع جمعية دبي الخيرية وتدعو المشاركين من مختلف الأعمار إلى المشي أو الركض لمسافة 3.5 كيلومتر، أو ركوب الدراجات لمسافة 17 كيلومترا دعما لأهدافها الإنسانية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من مرض السكري ومراقبته، في ظل وجود أكثر من 85 مليون مصاب بالمرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق بيانات الاتحاد الدولي للسكري، حيث تخصص عوائد الفعالية بالكامل لدعم برامج جمعية دبي الخيرية.

وقالت هيف زمزم، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم للتخطيط الإستراتيجي والتسويق ورئيسة لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المجموعة، إن المبادرة تجسد روح المسؤولية المجتمعية وتشجع الأفراد على تبني أنماط حياة صحية، مشيرة إلى أن نسخة هذا العام تدعم أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031” وأجندة دبي الاجتماعية 33 من خلال تعزيز الوعي بقضايا الصحة العامة.

من جانبه، أعرب سعادة أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، عن فخره بالشراكة مع مجموعة تيكوم في تنظيم هذه الفعالية، مؤكدا أن ريع المبادرة سيُخصص بالكامل لعلاج الأطفال المصابين بالسكري، في تجسيد لقيم العطاء والتكافل الإنساني التي تتميز بها دولة الإمارات.