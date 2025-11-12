الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع المغرب بمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون الدولي وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة.

وقّع المذكرة في مقر الجهاز بأبوظبي، كلٌّ من معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تأكيداً على الرغبة المشتركة في تطوير التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والممارسات في مجالات مكافحة الفساد وحماية المال العام.

تأتي هذه الخطوة ضمن نهج دولة الإمارات بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يرسخ مكانتها دولة فاعلة في صياغة منظومة عالمية قائمة على النزاهة والتنمية المستدامة.