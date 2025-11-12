أبوظبي للاستثمار يُبرم شراكة إستراتيجية مع "غلايدوايز" لتقديم حلول التنقّل الذاتي المبتكرة

أبوظبي في 12 نوفمبر/وام/ أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار توقيع شراكة إستراتيجية مع "غلايدوايز -Glydways "، الشركة العالمية الرائدة في مجال شبكات النقل المؤتمتة، وذلك خلال فعالية "دريفت إكس 2025"، المنصّة العالمية الرائدة لعرض الابتكارات المتقدّمة في مجالات التنقّل الذكي والمستدام، والتي تقام ضمن أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، بهدف دراسة تطبيق أنظمة النقل المبتكرة التي طورتها شركة "غلايدوايز" في أبوظبي.

تشمل الشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "غلايدوايز" تطوير مشروع متكامل يعتمد على شبكة النقل الذاتي المبتكرة التي طوّرتها الشركة ويقدم نهجًا مبتكرًا للنقل الجماعي باستخدام مركبات كهربائية ذاتية الحركة تعمل على مسارات مخصّصة لتقديم حلول تنقّل ذكي وفوري ضمن المناطق الحضرية بالاعتماد على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "غلايدوايز"، بما يسهم في تطور منظومة نقل متقدمة قائمة على الطاقة النظيفة وتسهم في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

تأتي الشراكة استكمالًا للجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار لاستقطاب المستثمرين والمبتكرين والشركات الرائدة إلى أبوظبي، وذلك من خلال تنظيم فعاليات متخصصة للاستثمار في كبرى المدن الرئيسية حول العالم، بما في ذلك منتدى أبوظبي للاستثمار في نيويورك، والذي لعب دورًا رئيسيًا في التواصل مع نخبة الشركات الأمريكية المبتكرة، بما في ذلك شركة "غلايدوايز".

وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "تمضي أبوظبي بخطى واثقة نحو قيادة مستقبل التنقّل على مستوى العالم من خلال عقد شراكات نوعية تجمع بين الابتكار والاستثمار، وتحوّل الأفكار الرائدة إلى حلول عملية فعالة.. وتمثّل هذه الشراكة مع "غلايدوايز" خطوة جديدة ضمن جهود الإمارة لتسريع توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في منظومة التنقّل الذكي والمستدام، ودعم تنويع الاقتصاد الصناعي وتعزيز جاذبية أبوظبي للعيش والعمل والابتكار، بما يرسخ مكانتها مركزا عالميا رائدا للابتكار والصناعات المستقبلية".

وتؤكد الشراكة الدور المحوري لمجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار في استقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل والتنقل الذكي وذاتي القيادة لتطوير ابتكاراتها في أبوظبي.

ويركز التعاون، على عدة أهداف استراتيجية تشمل دراسات الجدوى وتطوير الأطر التنظيمية لشبكات النقل الآلي، إضافة إلى بحث إنشاء مركز إقليمي للتصنيع.

وتخطط شركة "غلايدوايز" لبناء منشأة للتجميع والإنتاج في أبوظبي لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير في الشرق الأوسط وخارجه.

من جانبه، قال مارك سيغر، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك Glydways إن أبوظبي تجسد نموذجًا عالميًا في الاستثمار والابتكار وتطوير البنية التحتية الذكية، بما يجعلها مهيأة لاحتضان وتطبيق حلول التنقّل المستقبلية.. وتمثّل شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) محطة رئيسية في مسار التحوّل الإقليمي لقطاع النقل، من خلال تسريع اعتماد حلول نقل مرنة وفعّالة ومستدامة تُسهم في تقليل الازدحام والانبعاثات وتعزّز جودة الحياة في المدن وتتيح هذه الشراكة الفرصة لتطوير منظومة تنقّل ذكية ومتكاملة تستجيب لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وتدعم توجه المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.

ويقدّم نظام "غلايدوايز" حلًا متكاملًا لمواجهة تحدّيات النقل الحضري من خلال بناء منظومة ذكية عالية الكفاءة قادرة على تلبية احتياجات التنقّل المتنوّعة داخل المدن وتشمل استخداماته تعزيز الربط بين محطات النقل والمناطق السكنية، وتحسين حركة التنقّل داخل المدن، وتطوير المحاور المرورية الحالية.

ويتميّز النظام بتصميم معياري عالي الكفاءة وذاتي التشغيل يضمن سرعة التنفيذ وإمكانية توسيع نطاق تشغيله بسهولة، بما يمكّنه من مواكبة التحوّلات المستمرة في أنماط التنقّل الحضري.

وفي إطار هذه الشراكة، يتولى مكتب أبوظبي للاستثمار، من خلال مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، تنسيق العمل مع الجهات المعنية بقطاع النقل في الإمارة، بما في ذلك مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) والاتحاد للقطارات، لضمان مواءمة المشروع مع منظومة التخطيط الإستراتيجي للنقل في أبوظبي.

وسيقود المكتب جهود استكشاف فرص الاستثمار وتطوير آليات التمكين المالي التي تتيح تسريع تبنّي تقنيات التنقّل الذكي والمستدام وتعزيز جاهزية الإمارة لتطبيقها على نطاق واسع.