"إيدج" تحصد جائزة أفضل جهة خلال العام لتمكين الشباب

أبوظبي في 12 نوفمبر/وام/ حصلت "إيدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، على جائزة "أفضل جهة في العام لتمكين الشباب في القطاعين العام والحكومي" وذلك خلال الحفل السنوي الثالث عشر لجوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية والشباب 2025.

يعكس التكريم التزام "إيدج" برعاية المواهب الإماراتية وتمكين الجيل التالي من المبتكرين والقادة الذين يشكلون مستقبل دولة الإمارات.

ويمثل "مجلس شباب إيدج" جوهر هذا النجاح، باعتباره منصة ديناميكية تمكّن المهنيين الشباب من صياغة الابتكار، ودعم تنمية المواهب، وتوسيع نطاق حضورهم العالمي.

وخلال العام الماضي، تجاوز المجلس أهداف مشاركة الشباب بأكثر من 20% من خلال البرامج العملية، واتفاقيات التعاون الوطنية، والتمثيل الدولي.

وقالت سناء الضاومي، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في إيدج:"تُجسد هذه الجائزة نموذج القيادة الرائدة التي تتحلى بها مجموعة إيدج، وتؤكد استمرار التزامها بدعم وتمكين الكفاءات الشابة، بما يعزز ثقافة الابتكار والتميّز ونحن على يقين بأن المستقبل سيكون في أيدٍ واعدة من الجيل الجديد من المبدعين وصنّاع التغيير، الذين يضطلعون بدور محوري في دفع مسيرة التحول وإحداث أثر إيجابي ملموس في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم".