شرطة الشارقة تحصد جائزتين دوليتين بمجال الاستدامة وخدمة المتعاملين

الشارقة في 12 نوفمبر/وام/ أضافت القيادة العامة لشرطة الشارقة إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل بالتميز والريادة بحصولها على جائزتين عالميتين في فئتي الاستدامة وخدمة المتعاملين ضمن جائزة الأفكار البريطانية وهي إحدى أبرز الجوائز العالمية في مجال الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي التي تشرف عليها الجمعية البريطانية للأفكار (IdeasUK) بمشاركة مؤسسات حكومية وخاصة من مختلف دول العالم.

وأعرب سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة عن فخره بهذا التقدير الدولي الذي يعكس جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة لتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية وتجسيد رؤيتها في تحقيق التميز والاستدامة في مختلف مجالات العمل الشرطي واصفا الفوز بأنه تأكيداً على التزام شرطة الشارقة المستمر بتعزيز تجربة المتعاملين وترسيخ ثقافة الابتكار والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات حكومة الشارقة ورؤية دولة الإمارات المستقبلية.

و أكد أن حصول شرطة الشارقة على جائزتين في فئتي الاستدامة وخدمة المتعاملين يعكس التكامل بين الأداء المؤسسي المتميز والخدمات المبتكرة التي تضع المتعامل في صميم الاهتمام وتترجم حرص القيادة على توفير تجربة استثنائية تعزز الثقة وتلبي تطلعات المجتمع وفق أعلى معايير الجودة والتميّز.