عارف الهرنكي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للتزلج المائي والويكبورد عن منطقة الشرق الأوسط

رأس الخيمة في 12 نوفمبر/وام/أعلن نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية فوز سعادة عارف إبراهيم الهرنكي رئيس مجلس إدارته بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتزلج المائي والويكبورد عن منطقة الشرق الأوسط بالإجماع بعد حصوله أصوات 16 دولة مشاركة في المؤتمر القاري الذي عُقد على هامش بطولة هونغ كونغ للتزلج المائي.

يمثّل هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية في دعم وتطوير الرياضات المائية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا رائدا للرياضات البحرية في المنطقة، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في المحافل القارية والدولية.

وأعرب عارف الهرنكي عن فخره بهذا الاختيار الذي يعكس المكانة المتميزة لرياضة التزلج المائي في الإمارات، والدور الريادي للنادي في الارتقاء بهذه الرياضة محلياً وإقليمياً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير البرامج التدريبية، وصقل المواهب الشابة، وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف دول الشرق الأوسط.

وأضاف أن نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية سيواصل جهوده في تعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبني المبادرات التي تسهم في نشر ثقافة الرياضات المائية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في دعم الرياضة كجسر للتواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب.

ووجه الشكر إلى جميع الدول الأعضاء التي منحته الثقة، مؤكداً أن هذا المنصب يشكّل حافزاً لمواصلة العمل على رفع مستوى الرياضات البحرية في المنطقة وتعزيز حضورها العالمي.