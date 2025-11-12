بمشاركة الإمارات..وزراء العدل العرب يناقشون تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك

القاهرة في 12 نوفمبر / وام / عقد وزراء العدل العرب اليوم اجتماعات دورتهم الحادية والأربعين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة وبحثوا خلالها سبل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القضائية والقانونية والتشريعية، واستكمال إعداد الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والمخدرات، إلى جانب منع خطاب الكراهية.

وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري بوفد رسمي من وزارة العدل برئاسة سعادة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل الوزارة وذلك في إطار حرص الدولة على دعم العمل العربي المشترك وتطوير التعاون في المجالات القضائية والقانونية والتشريعية.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات ذات الأهمية، في مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

وجرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية، من أبرزها القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، والقانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

وتطرق المجلس إلى آليات توحيد التشريعات العربية وسبل تعزيز تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين الدول العربية، إضافة إلى المصادقة على برامج العمل المستقبلية لكل من الأمانة الفنية للمجلس والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

كان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب قد عقد دورته الخامسة والسبعين أمس في مقر الجامعة العربية، بمشاركة وزراء العدل ووكلاء الوزارات ورؤساء الوفود العربية، واستعرض التوصيات المرفوعة إلى المجلس بشأن مشاريع الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية والبرامج المشتركة المعروضة على الدورة الحالية لاعتمادها.