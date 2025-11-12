3 مليارات درهم إنفاق "بيت الخير" على مشاريعها منذ انطلاقتها

دبي في 12 نوفمبر/وام/ أعلنت "جمعية بيت الخير" عن أجندتها للمشاريع الخيرية للأعوام 2025 – 2030 لتدشن بذلك انطلاقة جديدة تحقق من خلالها أهداف استراتيجيتها.

وذكرت الجمعية أنها أنفقت منذ بداية هذا العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي 151 مليونا و296 ألفا و575 درهما بزيادة 26 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ مجموع ما أنفقته منذ انطلاقتها وحتى الآن 3 مليارات و95 مليونا و490 ألفا و339 درهما.

وركزت النسخة الجديدة على المشاريع الناجحة وذات الأثر الاجتماعي والإنساني الريادي حيث أعطت الأولوية لمشاريع "الأسر المتعففة" التي تضمنت تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المواطنة الأقل دخلاً بشكل شهري بما فيها أسر الأيتام وأسر أصحاب الهمم وما يرقى بمعاشها وجودة حياتها مثل مشاريع "دعم التعليم" و"دعم الإسكان" و"إسعاد المستحقين" ضمن هذه الأسر ككبار المواطنين والأيتام وأصحاب الهمم.

وحافظت "بيت الخير" على مشاريعها التي تتوخى الدعم الإنساني لتلبية أكبر عدد ممكن من طلبات المساعدة التي يتقدم بها المواطنون والمقيمون وتشمل مشاريع "المساعدات الطارئة" لنجدة أكثر الناس حاجة و"علاج" لدعم المرضى ذوي الحالات الحرجة و"الغارمين" الذين عجزوا عن أداء مديونياتهم وصدر بحقهم حكم قضائي نافذ إذ تجاوز ما أنفقته الجمعية على هذه المشاريع من يناير وحتى أكتوبر الماضيين 110 ملايين درهم في طفرة غير مسبوقة.

وستواصل "بيت الخير"مشاريعها الرمضانية المعتادة مع التركيز على تنويع مشاريع الدعم الغذائي خاصة مشاريع "الطعام للجميع" و"إفطار صائم".

وأفردت الجمعية مشروعين للصدقة الجارية هما "الوقف الخيري" الذي تعده من مشاريعها الاستراتيجية و"خدمة المساجد" إضافة إلى تطوير مشاريع الاستدامة البيئية كمشروع "ملابس" الذي يحقق نجاحاً لافتاً عاما بعد عام.