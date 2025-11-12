قائد شرطة دبي يؤكد أهمية تكامل جهود الجهات الأمنية والخدمية لإنجاح معرض دبي للطيران

دبي في 12 نوفمبر /وام/ وجه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لجنة تأمين الفعاليات في الإمارة برفع جاهزيتها واستعدادها الكامل لاستضافة النسخة التاسعة عشرة من معرض دبي للطيران، الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري في دبي وورلد سنترال – مطار آل مكتوم الدولي، تحت شعار “المستقبل يبدأ من هنا”.

وأكد معاليه خلال جولته الميدانية في منطقة المعرض، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والخدمية لإنجاح الحدث العالمي الذي يجمع أكثر من 1500 شركة من 150 دولة، وسط توقعات باستقبال نحو 148 ألف زائر، مشيداً بمستوى التنسيق القائم بين فرق العمل المختلفة لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وشدد معاليه على أن لجنة تأمين الفعاليات في دبي، برئاسة اللواء سيف مهير المزروعي، مستعدة لتأمين جميع مراحل الحدث وفق خطط دقيقة تشمل الخدمات المرورية والميدانية وإجراءات السلامة العامة، بما يعكس جاهزية الإمارة وكفاءتها العالية في استضافة الفعاليات الكبرى.

وأشار معاليه إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لضمان راحة الزوار وتيسير الحركة في محيط المعرض، مع توفير الدعم اللازم لفئتي أصحاب الهمم وكبار السن، مؤكداً أن نجاح تأمين معرض دبي للطيران يُجسد الصورة المشرّفة لدولة الإمارات في تنظيم واستضافة أبرز المعارض العالمية.

وأشاد معاليه بجهود أعضاء اللجنة وما يبذلونه من عمل منسق وميداني لضمان انسيابية الخدمات الأمنية والتنظيمية، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم خلال الحدث.