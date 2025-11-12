مذكرة تفاهم بين اتحاد الخماسي الحديث ونظيره الأوزبكي

انجو (اليابان) في 12 نوفمبر/ وام/ وقع اتحاد الإمارات للخماسي الحديث اليوم مذكرة تفاهم مع نظيره الأوزبكي، وذلك في مدينة انجو اليابانية على هامش مشاركة منتخب الإمارات للخماسي الحديث في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية 2026.

وقع المذكرة - التي تهدف إلى تبادل الخبرات، وبناء العلاقات لتطوير رياضة الخماسي الحديث في البلدين - من جانب اتحاد الإمارات للخماسي الحديث الدكتورة هدى المطروشي رئيس الاتحاد، وباخرومجون غازييف، رئيس الاتحاد الأوزبكي للخماسي الحديث، بحضور وضاح الحارثي عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، وعبد العزيز قديروف الأمين العام للاتحاد الأوزبكي.