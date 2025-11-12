"ياس لينكس" يحصد جائزة أفضل نادٍ بمجال استضافة فعاليات الجولف في الشرق الأوسط

دبي في 12 نوفمبر/وام/ توج نادي ياس لينكس أبوظبي بجائزة أفضل نادٍ في مجال استضافة فعاليات الجولف على مستوى الشرق الأوسط، خلال حفل جوائز الاستدامة العالمية للجولة الأوروبية للجولف 2025، الذي أقيم اليوم على هامش انطلاق بطولة جولة "دي بي ورلد" للجولف في دبي.

شهد الحفل، الذي يُقام للعام الثاني على التوالي في دبي تكريم الموردين والمواقع التي أظهرت ريادة وابتكاراً في تنظيم بطولات جولف أكثر استدامة حول العالم، بمشاركة فعاليات من جولة "دي بي ورلد"، وجولة "هوتيل بلانر"، وجولة "ليجندز"، وجولة الجولف لأصحاب الهمم خلال موسم 2024-2025.

ضمت لجنة التحكيم نخبة من خبراء بطولات الجولف والاستدامة، وأُعلن عن الفائزين من مختلف المناطق الجغرافية ضمن 5 فئات رئيسية.

ففي فئة أفضل موقع لاستضافة فعاليات الجولف، فاز نادي ياس لينكس أبوظبي عن منطقة الشرق الأوسط بعد استضافته بطولة أبوظبي إتش إس بي سي ضمن جولة "دي بي ورلد"، وتقديمه مبادرات نوعية متميزة.

و فاز نادي كران سور سيير السويسري بالجائزة على مستوى أوروبا، والنادي الملكي في كوينزلاند بأستراليا عن بقية مناطق العالم.

وفي فئة التكنولوجيا والابتكار، فاز كل من ClereGolfHub في أوروبا، ومجموعة الليث من الإمارات عن الشرق الأوسط، وفيرتشوال آي عن بقية المناطق، بينما فازت شركة "نو مور بوتلز" عن الشرق الأوسط بجائزة خدمات الضيافة.

وفي فئة التجهيزات فازت شركتا ويسرمان في أوروبا وويكد أند فلو في الشرق الأوسط، فيما نالت شركة ديب شاين الإماراتية جائزة فئة العمليات عن الشرق الأوسط، وتشانج وايست ريسايكلنج عن أوروبا.

واستضاف "شاليه البطولة" بملعب "ذا إيرث" اليوم المنتدى السنوي المخصص لوسائل الإعلام العربية، الذي ناقش الدور الريادي لدولة الإمارات في رياضة الجولف على المستويين الإقليمي والعالمي، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والخاصة.

تحدث في المنتدى سالم بن دسمال، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجولف، ونواف عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لمحطات الحاويات في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وعيسى شريف المرزوقي، مدير الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، وحميد بن دسمال، المدير التنفيذي للاستدامة في جولة "دي بي ورلد".

وأكد سالم بن دسمال، أن النجاحات التي تحققها دبي في استضافة البطولات العالمية للجولف تمثل امتداداً لمسيرة طويلة من التطور، مشيراً إلى أن البطولة الحالية تعكس رؤية بدأت منذ سنوات عندما كانت تُعرف الجولة باسم "European Tour"، لتتحول اليوم إلى حدث عالمي يحمل بصمة دبي، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في تطوير الرياضة ونشر ثقافتها المجتمعية.

وأضاف أن الإمارات تعد من بين أفضل الدول العربية وآسيوياً على صعيد المنتخبات، موضحاً أن الهدف المقبل دخول قائمة أفضل عشر دول في آسيا وتأهيل أحد اللاعبين الإماراتيين ضمن أفضل 500 لاعب في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.

من جانبه، أكد نواف عبدالله أن الشراكة بين مجموعة "دي بي ورلد" وبطولة الجولة العالمية للجولف، التي بدأت عام 2009 وتم تمديدها حتى عام 2035، تمثل نموذجاً ناجحاً في دعم الرياضة وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للجولف، مشيراً إلى أن الشراكة تستند إلى استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ضمان استدامة البطولة وتنمية المواهب ودعم المبادرات المجتمعية والبيئية.

وأوضح أن المجموعة تواصل مبادراتها في مجال الاستدامة، حيث جمعت نحو 350 ألف كرة جولف معاد تدويرها، وحولت عدداً من الحاويات القديمة إلى مراكز تدريب في جنوب أفريقيا والهند، بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتطوير اللعبة عالمياً.

وفي السياق ذاته، أشار عيسى شريف المرزوقي إلى أن رياضة الجولف تمثل إحدى الركائز الرياضية البارزة في دبي، وتحظى باهتمام كبير من مجلس دبي الرياضي من خلال التعاون مع اتحاد اللعبة ومجموعة موانئ دبي العالمية وجولة "دي بي ورلد"، مؤكداً أن المجلس يعمل على دعم تنظيم البطولات الكبرى واستضافة المواهب وتنفيذ مبادرات تطويرية في المدارس والأكاديميات.