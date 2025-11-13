بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات في "ألعاب التضامن الإسلامي"

الرياض في 13 نوفمبر/ وام/ رفع لاعبا منتخب الإمارات سلطان طاهري في الرياضات الإلكترونية، وعمر الشلتوني في الكاراتيه، رصيد الإمارات إلى 8 ميداليات ملونة في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة من 57 دولة، ضمن 14 رياضة مختلفة.

وحصدت بعثة الإمارات حتى الآن 8 ميداليات بواقع ذهبية واحدة و7 برونزيات، لتحتل المركز الثامن عشر في الترتيب العام، فيما تتصدر تركيا جدول المنافسات بإجمالي 91 ميدالية (51 ذهبية، و24 فضية، و16 برونزية).

وأحرز سلطان طاهري الميدالية البرونزية في منافسات الألعاب الإلكترونية "Tekken 8"، فيما نال عمر الشلتوني الميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه لوزن 67 كجم بعد فوزه على بطل آسيا الأوزبكي عبدالوهاب رشيدوف.

وقدم الشلتوني مشواراً مميزاً في المنافسات، حيث فاز في 3 مباريات متتالية على لاعبي الأردن والمغرب وبنين، قبل أن يخسر أمام السعودي محمد العسيري في نصف النهائي، ليحسم لاحقاً الميدالية البرونزية.

وفي منافسات المواي تاي، تأهل 3 من لاعبي منتخب الإمارات إلى الدور نصف النهائي، وهم زينب بوحمدة (وزن 55 كحم)، ومحمد مرضي (وزن 70 كجم)، وإلياس حبيب (وزن 75-80 كحم).

ورفعت 3 رياضات حتى الآن علم الإمارات على منصات التتويج، هي الجودو بـ5 ميداليات بينها ذهبية بشيرات خرودي (تحت 52 كجم)، و4 برونزيات عبر محمد يزبيك، ونارمند بيان، وعمر جاد، وظفار كوسوف، إلى جانب الكاراتيه ببرونزيتي رضا مسعودي (وزن 84 كجم) وعمر الشلتوني (وزن 67 كجم)، إضافة إلى برونزية سلطان طاهري في الرياضات الإلكترونية.

وأعرب سلطان طاهري عن سعادته بالصعود إلى منصة التتويج ورفع علم الدولة في البطولة، مؤكداً أن الميدالية جاءت بعد سلسلة من المواجهات القوية أمام لاعبين من المغرب وتونس.

من جانبه، عبر عمر الشلتوني عن اعتزازه بالإنجاز، مشيراً إلى قوة المنافسة والمستوى العالي الذي واجهه أمام لاعبين من أفريقيا وآسيا.

وأكد راشد عبد المجيد آل علي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، أن الميدالية البرونزية التي حققها الشلتوني ثمرة عمل جماعي وتخطيط الاتحاد، مشيداً بالأداء المتميز للاعبين، ومؤكداً استمرار العمل بروح عالية لتحقيق مزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.