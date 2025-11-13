14.3 مليار درهم قيمة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في دبي خلال النصف الأول من 2025

نيويورك في 13 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى دبي للأعمال في نيويورك، بعنوان "كيف ترسم دبي مسارات جديدة لنمو الشركات الأمريكية والعالمية"، أن قيمة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في دبي بلغت 14.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل ضعف إجمالي الاستثمارات الأمريكية في الإمارة خلال عام 2024 بأكمله، وهو مؤشر إستراتيجي على تزايد جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار بالنسبة لمجتمع الأعمال الأمريكي، وتنامي قدراتها على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة في قطاعات اقتصادية متنوعة ذات قيمة مضافة عالية.

وأشار لوتاه، خلال الجلسة، إلى أن الزخم المتصاعد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة إلى دبي يعكس بوضوح ثقة المستثمرين الأمريكيين بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة، وبمستقبلها الواعد على المديين المتوسط والطويل.

ولفت إلى أن دبي تشكل مركزاً حيوياً للشركات الأمريكية الراغبة في التوسع في الأسواق الواعدة عالمياً وفي مقدمتها الأسواق الأفريقية، لافتاً إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع الدول الأفريقية بلغت 354.5 مليار درهم في 2024، وهي أعلى بنسبة 34%، من قيمة تجارة الولايات المتحدة الأمريكية مع أفريقيا خلال العام الماضي والتي بلغت 264.2 مليار درهم، مما يجعل من دبي بوابة توسع للشركات الأمريكية الراغبة بدخول الأسواق الأفريقية.

وأوضح أن الصادرات وإعادة الصادرات تشكل ركائز أساسية ضمن مقومات دبي التنافسية كمركز محوري للتجارة العالمية، حيث ترتبط الإمارة بشبكة لوجستية متكاملة مع كافة أنحاء العالم، مما يتيح للشركات الأمريكية الوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة وكفاءة وبتكلفة مجدية.

ولفت إلى ارتفاع صادرات وإعادة الصادرات من دبي إلى العالم بقيمة 466 مليار درهم خلال الفترة 2018- 2024 بنمو اجمالي يتجاوز 88%، حيث حققت معدل نمو سنوي مركب بقيمة 11.1%، وهو ما يعكس جاهزية دبي لتوفير بيئة تجارية داعمة ومحفزة تساهم في تمكين الشركات الأمريكية من الاستفادة من مزاياها التنافسية والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية بفعالية عالية.

ولفت إلى أن 145 مستثمراً أمريكياً قاموا بضخ استثمارات بقيمة حوالي 3.6 مليار درهم في 158 مشروعا ضمن قطاعات الاقتصاد الرقمي في دبي خلال الفترة 2020 - 2024، مما يعكس النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي، ويؤكد ثقة المستثمرين الأمريكيين بقدرة دبي على دعم الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية.

وأضح أن قطاعات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الغذائية، والتكنولوجيا العقارية جاءت في صدارة مجالات الاقتصاد الرقمي الأكثر جذباً للتمويل العالمي في دبي، بفضل البيئة التشريعية المرنة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والرؤية الاستباقية التي تتبناها الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتقنيات المستقبلية.

واستعرض مدير عام غرف دبي خلال مشاركته في الجلسة أهمية نموذج دبي القائم على الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والذي يجسد رؤية متكاملة لتحقيق التحول الاقتصادي المستدام، حيث أثبتت النجاحات التي تحققها دبي أن سرعة تطوير التشريعات بما يتماشى مع متطلبات مجتمع الأعمال تُعد عاملاً حاسماً في تعزيز ثقة الشركات وتمكينها من النمو والابتكار.

ولفت إلى أن هذا النموذج يمثل نهجاً تشاركياً في صياغة السياسات الاقتصادية يضمن إيصال صوت القطاع الخاص بشكل فعّال إلى صناع القرار، موضحا في هذا الإطار أن غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد قامت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بمراجعة 42 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال العاملة تحت مظلة الغرفة، فيما بلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص 64% بنمو 31% في نسبة اعتماد التوصيات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعد مؤشراً واضحاً على فعالية الشراكة ومردودها الإيجابي على بيئة الأعمال في دبي.