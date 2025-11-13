"جامعة خليفة": تعاون بين "إنتراتوميكس" و"ماغما" لتحويل النفايات الصناعية إلى غرافين

أبوظبي في 13 نوفمبر / وام / وقعت شركة إنتراتوميكس لتكنولوجيات المواد المتقدمة، الشركة التجارية الناشئة التابعة لمركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد تحت مظلة شركة مشاريع جامعة خليفة، ذراع الأعمال التجارية والاستثمارية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم مع شركة ماغما "آر دبليو إم"، الشركة المتخصصة باستثمار المخلفات واستعادة المواد المستدامة وتتخذ من دولة الإمارات مقرا رئيسا لها، وذلك لتحويل النفايات الصناعية إلى غرافين.

وقع مذكرة التفاهم فهد محمد راشد العبسي، مدير التسويق التجاري والمشاريع الخاصة في مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد والرئيس التنفيذي لشركة إنتراتوميكس ومارك أنتوني وودز، الرئيس التنفيذي لشركة ماغما.

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير مسارات قابلة للتوسع لاستعادة ومعالجة وإعادة تدوير المنتجات الثانوية الصناعية وتحويلها إلى مواد متقدمة وتحسين مستويات كل من الاستدامة والأداء في قطاعات متعددة.

ويعد هذا التعاون خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد دائري يساهم في تحويل النفايات الصناعية إلى غرافين ومواد غرافينية، مما يفتح آفاقا جديدة لسلاسل القيمة في قطاعات التصنيع والبناء والبتروكيماويات والبنية التحتية والبيئة في دولة الإمارات.

وقال فهد محمد راشد العبسي، إن هذا التعاون يساهم في إعادة مفهوم النفايات، حيث لم تعد تعتبر عبئا، بل موردًا ذا قيمة، ومن خلال الشراكة مع ماغما، نقود مرحلة مبتكرة يتم فيها تحويل المخلفات من مختلف القطاعات إلى مواد أولية لإنتاج الغرافين ومشتقاته، مما يتيح تطوير صناعات أكثر نظافة وكفاءة ويعزز ريادة دولة الإمارات في الابتكار المستدام.

من جانبه قال مارك أنتوني وودز، إن الشراكة مع إنتراتوميكس تمثل رؤية مشتركة لتحويل النفايات الصناعية إلى مواد متقدمة تخدم قطاعات متعددة، ويمكن، بالجمع بين خبرة ماغما في معالجة النفايات وإمكانيات إنتراتوميكس العلمية والتكنولوجية، تقديم نموذج دائري يجمع ما بين الاستدامة والربحية في آن واحد.

من جهتها قالت سعادة أمل ناصر الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع جامعة خليفة، إن هذه الشراكة تسلط الضوء على دور جامعة خليفة وشركة مشاريع جامعة خليفة في ربط التميز البحثي بالأولويات الصناعية الوطنية، ونعمل من خلال دعم الشراكات كتعاون إنتراتوميكس وماغما، على تحويل العلم إلى محفّز لبناء اقتصاد دائري يعزّز الريادة العالمية في مجال المواد المستدامة.

ويركز التعاون على تحويل تدفقات النفايات المتنوعة، بما في ذلك فحم الكوك عالي الكربون ورماد الفحم والمواد الصلبة الحيوية والرواسب المعدنية والمنتجات الثانوية الصناعية الأخرى إلى غرافين ومواد غرافينية تُستخدم في صناعة الدهانات والمواد المركبة ونظم الترشيح ومواد التشحيم والمواد الهيكلية.

وتمكّن هذه الشراكة من إنتاج مواد محلية عالية القيمة تدعم قطاعات البناء وتخزين الطاقة والتنقّل والتصنيع، من خلال دمج الهندسة البيئية مع علوم المواد المتقدمة، لتساهم بذلك في تعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي في دولة الإمارات.

وتبرز المبادرة أيضًا قدرة الابتكار العلمي على تحفيز الاقتصاد الدائري بتحويل النفايات إلى أصول وموارد، مع العمل في الوقت نفسه على خفض الكثافة الكربونية وتشجيع النمو الصناعي المستدام على نحو يتماشى مع الطموحات التي تتضمنها "استراتيجية الإمارات الحياد المناخي 2050".