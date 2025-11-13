"إرنست آند يونغ": نمو اقتصاد الإمارات مستمر والاقتصاد الرقمي يتصدر الأولويات

نيويورك في 13 نوفمبر / وام / أكد أنتوني أوسوليفان، الشريك الإداري لشركة إرنست أند يونغ "EY" في الإمارات، أن دبي تعد اليوم واحدة من أكثر المدن جاذبية على مستوى العالم من حيث الاستثمارات والفرص الاقتصادية، مؤكداً أن موقع الإمارة في قلب منطقة تشهد نمواً متسارعاً يمنحها مكانة إستراتيجية في جذب الأعمال وتوسيع نطاقها عالمياً.

وأوضح أوسوليفان في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/ ، على هامش أعمال منتدى دبي للأعمال في نيويورك، أن دبي تتميز بكونها مدينة صُممت لدعم نمو الشركات وتمكينها من التوسع، إلى جانب كون دولة الإمارات من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، الأمر الذي يعزز من جاذبيتها للمستثمرين والمؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن دراسة الجاذبية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تجريها “إرنست آند يونغ” سنوياً، تُظهر بشكل متواصل أن دولة الإمارات تستحوذ على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وأن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات يتجه إلى إمارة دبي تحديداً، ما يعكس قوتها الاقتصادية وتنافسيتها العالمية.

وحول توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات خلال 2025 والقطاعات الأكثر نشاطاً، أكد أن النمو سيستمر عبر مختلف القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها اللوجستيات والعقارات والخدمات المالية.

وأضاف أن القطاعات الجديدة في الاقتصاد الرقمي، مثل الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والبيانات، تشهد اهتماماً متزايداً من الشركات العالمية التي تنظر إلى دبي باعتبارها قاعدة مثالية للانطلاق نحو النمو في هذه الصناعات المستقبلية.

من جهة أخرى أوضح أوسوليفان، في كلمته خلال المنتدى، أن 6.2% من مشروعات الاستثمار الأجنبي الجديدة في العالم خلال عام 2024 كانت في دبي، ما يعكس مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا، والتصنيع المتقدم، والتجارة الدولية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية.

وأضاف أن شراكات دولة الإمارات مع كبرى الشركات الأمريكية مثل “مايكروسوفت” و”كوالكوم” و”AWS” أسهمت في بناء بنية تحتية رقمية متطورة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والبيانات، ما جعل الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي.

وذكر أن الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة تشهد نمواً متسارعاً، مستشهداً بإعلان شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” استثمار 4 مليارات دولار في مشروع ضخم لتطوير منشآت إنتاج الألمنيوم في أمريكا، بالإضافة إلى اتفاقية شركة “طيران الإمارات” مع “بوينغ” بقيمة 52 مليار دولار لشراء طائرات جديدة.

وأكد الشريك الإداري لشركة إرنست أند يونغ "EY" في الإمارات ، أن الشراكة بين البلدين تمثل نموذجاً عالمياً للتعاون الاقتصادي المبني على الثقة والانفتاح، متطلعاً إلى استمرار نموها خلال العقود القادمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتقنيات المناخية والصناعات المتقدمة.