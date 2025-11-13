"دبي للسلع المتعددة" يستهدف استقطاب 2000 شركة جديدة خلال 2025

نيويورك في 13 نوفمبر / وام / أكد سعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة "DMCC"، أن المركز يستهدف استقطاب أكثر من 2000 شركة جديدة خلال عام 2025، في ظل النمو المتواصل الذي تشهده دبي كمركز عالمي للأعمال.

وقال سعادة بوعميم في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، إن المركز يشهد نمواً متوازياً مع بقية القطاعات الحيوية في دبي، موضحا أن عدد الشركات المسجلة في المركز تجاوز 26 ألف شركة، وأن الزخم الحالي يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال في الإمارة.

وأضاف: نتوقع أن نختتم العام الجاري بإجمالي يزيد على 2000 شركة جديدة، بعدما سجلنا خلال النصف الأول من العام أكثر من ألف شركة انضمت بالفعل إلى المركز.

وأوضح أن القطاعات التي تشهد أعلى معدلات نمو داخل المركز تشمل تجارة السلع المتعددة كالذهب والألماس، إلى جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكتشين والأصول الرقمية، مشيراً إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يحتضن اليوم نحو 3 آلاف شركة تكنولوجية، ما يجعله أكبر تجمع من نوعه في دبي.

وأكد بوعميم أن المركز يواصل العمل على تطوير منظومته الاقتصادية الشاملة بما يتماشى مع إستراتيجية دبي الاقتصادية "D33" التي تستهدف تعزيز موقع دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل.

وقال إن إستراتيجية المركز الحالية تركز على تعظيم القيمة المضافة التي يقدمها للشركات، من خلال بيئة أعمال متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتقدمة والخدمات الذكية والتشريعات الجاذبة.

وأشار إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة نجح في ترسيخ مكانته أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم منذ عام 2021، موضحاً أن الحفاظ على هذه الريادة يتطلب جهوداً مستمرة واستثمارات متواصلة في الخدمات والمرافق.

وقال إن الوصول إلى المركز الأول إنجاز، لكن المحافظة عليه هو التحدي الحقيقي، مؤكدا استمرار المركز في العمل بالزخم نفسه لتحقيق التميز ذاته في قطاعات أخرى مثل الذهب والطاقة والتجارة.

ولفت سعادته إلى أن الفعاليات الاقتصادية والمعارض الدولية التي تنظمها دبي كالمنتدى الحالي تساهم بدور كبير في تعزيز مكانة الإمارة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.

وأشار إلى تنوع البيئة الاستثمارية في دبي، موضحا أن الشركات الأجنبية تختار ما إذا كانت تفضل الانضمام إلى المناطق الحرة العامة مثل جافزا ودافزا، أو إلى المناطق المتخصصة مثل مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يقدم حلولًا مصممة خصيصاً لكل قطاع.

وأكد سعادة بوعميم أن دبي باتت تمثل البوابة الرئيسية للأسواق العالمية، سواء باتجاه أفريقيا أو الشرق الأوسط أو الهند والصين، ومركز دبي للسلع المتعددة جزء من هذه المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار.