خالد بن محمد بن زايد يلتقي وفداً من الإدارة التنفيذية لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفداً من الإدارة التنفيذية لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول، يضم بروس فلات، الرئيس التنفيذي للشركة، وفرانك ماكينا، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، ومديري الشركات التابعة للمجموعة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سُبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول، وبحث فرص توسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية بين الشركات الوطنية ومجموعة بروكفيلد، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما استعرض اللقاء أهمية بناء شراكات إستراتيجية تواكب التوجهات الاقتصادية العالمية في مشهد الاستثمار الدولي، لتعزيز منظومة الابتكار المالي وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، ومن أبرزها التحول الرقمي والطاقة النظيفة والبنية التحتية.

حضر اللقاء، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.