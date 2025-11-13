برعاية ولي عهد الفجيرة/ بطولات الفجيرة للفروسية تنطلق 20 نوفمبر

الفجيرة في 13 نوفمبر/ وام/ برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر الجاري النسخة الجديدة من بطولات الفجيرة للفروسية، التي تُجسّد اهتمام الإمارة بإحياء الإرث الثقافي لرياضة الفروسية العريقة وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع رؤية الفجيرة في جعل الرياضات التراثية جسرًا بين الأصالة والتجديد.

ويتم تنظيم البطولات في ميدان قلعة الفجيرة بتنظيم من اللجنة العليا لبطولات الفجيرة للفروسية، ضمن جهود الإمارة المتواصلة لتطوير وتنويع أنشطة الفروسية ودعم الفرسان ومُلّاك الخيول من داخل الدولة وخارجها.

وتُستهل فعاليات هذا العام ببطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز التي تُقام خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري، تليها بطولة الفجيرة للترويض التي تقام 24 نوفمبر الجاري على مدى يوم واحد، ثم بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، لتُتوّج شهرًا حافلًا بالمنافسات الرفيعة التي تجمع بين مهارة الفرسان وجمال الخيول العربية الأصيلة.

وتتميّز نسخة هذا العام باستحداث "جائزة الخنجر الفضي" المخصّصة للمرابط الخاصة بمواطني دولة الإمارات، تقديرًا لإسهاماتهم في صون سلالات الخيل العربي وتطويرها، إلى جانب "جائزة السيف الذهبي" التي تُعدّ أرفع الجوائز في البطولة ومفتوحة أمام جميع المشاركين، في مبادرة تجسّد حرص الإمارة على دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز روح التميّز في هذا الميدان التراثي العريق.

وأكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، أن هذه النسخة كسابقاتها تمثل ترجمة لرؤية سمو ولي عهد الفجيرة في تعزيز مكانة الفروسية كجزء أصيل من الهوية الوطنية العربية وإرثنا الثقافي الخالد، مشيرًا إلى أن البطولات أصبحت حدثًا بارزًا على مستوى المنطقة، ينتظره عشاق الخيل سنويًا لما تحمله من مزيج فريد يجمع بين التنافسية الرفيعة، والبعد الثقافي، والاحتفاء بالجمال العربي الأصيل.

وأضاف سعادته أن هذه الفعاليات ليست مجرد تظاهرة رياضية، بل مشروع متكامل يرسخ الفروسية كقيمة حضارية، تسهم في بناء الإنسان وتنمية حسّ الجمال والانتماء إلى التراث الإماراتي، مؤكدا أن اللجنة المنظمة تعمل على تطوير كل نسخة بما يواكب التطلعات، ويعكس المكانة المتنامية للفجيرة على خارطة البطولات الدولية، مع الاستفادة من الدعم المجتمعي لضمان أعلى معايير التنظيم والتميز.

من جانبه، قال علي مصبح الكعبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة الدولية للفروسية، إن تنظيم هذا الحدث يعكس مكانة الفجيرة المتميزة على خريطة الفروسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذه النسخة تتميز بطابع استثنائي من حيث مستوى التنظيم والمشاركات والجوائز النوعية، ما يعكس حرص اللجنة على تقديم تجربة متكاملة للفرسان وعشاق الرياضة.

ويتم تنظيم بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية، فيما تُنظَّم بطولتا الترويض وقفز الحواجز تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق والاتحاد الدولي للفروسية على التوالي، بما يعكس التزام الفجيرة بأرفع معايير التنظيم والاحترافية في إدارة البطولات الدولية.

كما تؤكد بطولات الفجيرة للفروسية في نسختها الجديدة استمرار النهج الذي أرساه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في جعل الإمارة مركزا رياضيا وثقافيا يحتفي بالموروث الأصيل ويواكب في الوقت ذاته أعلى معايير التنظيم الدولي، بما يعكس المكانة المتقدمة التي تبوأتها الفجيرة في دعم الرياضة والثقافة على حد سواء.