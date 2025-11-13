"توازن" يشارك في معرض دبي للطيران 2025

أبوظبي في 13 فبراير /وام/ يشارك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" في معرض دبي للطيران 2025، أحد أبرز المعارض المتخصصة في صناعة الطيران على مستوى العالم، والمقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري في دبي .

ويسلط المجلس، خلال مشاركته، الضوء على دوره المحوري في تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالدولة، وذلك في إطار رؤيته الرامية إلى بناء منظومة دفاعية متطورة ومستعدة لمواجهة تحديات المستقبل.

وتعكس هذه المشاركة التزام المجلس الراسخ بتعزيز الشراكات الإستراتيجية وتحفيز الابتكار في جميع مكونات القطاع الدفاعي.

وأكد سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن المشاركة المستمرة للمجلس في معرض دبي للطيران تجسّد التزامه بتمكين منظومة وطنية متطورة ومستدامة للصناعات الدفاعية، قادرة على تلبية متطلبات المستقبل.

وقال إن المجلس يواصل من خلال أهدافه الاستراتيجية تعزيز قاعدة الصناعات الدفاعية، وتطوير الكفاءات الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية تدعم توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن معرض دبي للطيران يمثل منصة مثالية للتواصل مع رواد صناعات الطيران والدفاع عالمياً، وإبراز الجهود التي يبذلها المجلس لترجمة رؤيته إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على الدولة وشركائه الاستراتيجيين في الإمارات والعالم.

من جانبه، أشار خليفة عيادة الهاملي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون التنفيذية بالمجلس، إلى أهمية مشاركة المجلس في معرض دبي للطيران والتي تتيح تفاعلاً مع الشركاء وإبراز إنجازات المجلس في مجالات التطوير الصناعي وبناء القدرات عبر قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية والطيران في دولة الإمارات.

وأضاف أن الجناح سيشهد في المعرض العديد من توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين والرواد في قطاعات الصناعات الدفاعية والطيران، التي من شأنها تعزيز منظومة التمكين الصناعي ونقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة، إضافة إلى الزيارات واللقاءات التي توفر بيئة مثالية للتعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الشراكات المستقبلية.

وسيعقد مجلس التوازن للتمكين الدفاعي أيضاً إحاطات إعلامية يومية خلال معرض دبي للطيران للإعلان عن الصفقات العسكرية التي يوقعها المجلس نيابة عن وزارة الدفاع.