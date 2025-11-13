عمليات التحكيم لجائزة رأس الخيمة للإبداع تبدأ 16 نوفمبر

رأس الخيمة في 13 نوفمبر /وام / أعلنت غرفة تجارة رأس الخيمة عن الانتهاء من عمليات الفرز للمرشحين لـ" جائزة رأس الخيمة للإبداع " فئة المأكولات والمشروبات بدورتها الأولى ، والتي يحصل الفائز بها على محل تجاري بمركز المنار مول، معفى من الإيجار لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، مع ضمان الدعم التسويقي والاداري والاعلامي للمشروع الفائز.

وتتجاوز قيمة الجائزة الإجمالية الـ 2 مليون درهم ، ستكون من نصيب الفائز بإعداد وتحضير أصناف مختلفة من المأكولات والمشروبات ، يتم تقييمها أمام لجنة تحكيم تم اختيارها على أعلى المستويات ، من نخبة شيفات وطهاة المطاعم لفنادق الخمس نجوم بإمارة رأس الخيمة ، وتعمل وفقاً لمعايير عالمية، وتقرر موعد التحكيم في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري، بمركز الحمراء العالمي للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح القائمون على الجائزة أنه وحتى نهاية يوم التسجيل للترشح للجائزة والذي أُعلن عنه 31 أكتوبر الماضي ، بلغ عدد الزائرين لموقع الجائزة الإلكتروني للإطلاع على شروطها نحو 4555 مواطنا من كافة إمارات الدولة، وتقدم للتسجيل نحو 635.

وأضافوا أنه بعد الفحص الأولي تم اجتياز 35 طلبا إلى مرحلة الفرز ما قبل النهائي، والتي تتضمن عملية التحقق من استيفاء الطلبات للشروط والمعايير، وأسفر الفرز عن تأهل 9 مرشحين مستوفيين لكافة الشروط ، ولم يسبق لمشاريعهم أن شهدت مثيل لها بالاسواق بقطاع المأكولات والمشروبات ، وتم تصعيدهم للمرحلة النهائية ، وإبلاغهم تمهيداً لتقييمهم يوم 16 نوفمبر.

وأشاروا إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائز منهم خلال حفل افتتاح مهرجان قرية المطاعم التي تنظمه سنوياً مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، بمركز المنار مول في الأول من ديسمبر تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد ، حيث يتوقع أن يصل عدد الزائرين لافتتاح المهرجان أكثر من 30 ألف زائر، مما يُعد دعماً للمشروع الفائز وفرصة ترويجية له ، من قبل مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، ومركز رأس الخيمة للمعارض .

من جانبه أكد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة ، أهمية هذه المرحلة من مقابلة لجان التحكيم للمرشحين التسعة، تمهيدًا للإعلان عن الفائز بالجائزة، مضيفاً أن عمليات تقييم المرشحين بكافة مراحل الجائزة ، التزمت بأعلى المعايير ضماناً لشفافية وعدالة التقييم في الجائزة التي تسلط الضوء على كفاءات مواطني الدولة في هذا القطاع.

ونوه سعادته بدور مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، التي لا تألوا جهداً في تقديم الدعم لأعضائها لا سيما الذين يملكون مشاريع متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات ، حيث تحرص المؤسسة على تعميم الفائدة من المشاريع المرشحة والفائزة ، لتكون مصدر إلهام ونموذجًا يحتذى به في قطاع المأكولات والمشروبات ، كما تسهم دائماً في تقديم حلول جديدة ومبتكرة تعالج بها التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع .

من جانبه أكد يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع ، أن الجائزة أحدثت حراكاً غير عادي واستقطبت نماذج من المواطنين من الكفاءات المتميزة في هذا القطاع ، حتى وإن لم يصلوا إلى النهائيات إلا أنها خطوة على أول طريق النجاح والتميز ، متمنيا لهم الفوز بالجائزة في دوراتها المقبلة .

وأوضح أن موقع الجائزة شهد كماً كبيراً من الزيارات للاطلاع على أول جائزة من هذا النوع، ما يؤكد أنها ستلاقي نجاحاً كبيراً، واستقطاباً لمشاركات لمواطنين ومواطنات من كافة إمارات الدولة، ما يجسد التزام المؤسسة بدعم الابتكار وتعزيز ثقافة التميز في قطاع الأغذية.