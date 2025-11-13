جامعة السوربون أبوظبي تحتفي بتخريج الدفعة الـ 16 من طلبتها

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ احتفلت جامعة السوربون أبوظبي، مساء أمس، بتخريج الدفعة السادسة عشرة من طلبتها تحت رعاية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي.

وتوجه معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة ، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة في كلمته خلال الحفل بالتهنئة إلى الخريجين ، مؤكدا أنهم الجيل الذي نعقد عليه الآمال لتقديم الحلول وابتكار طرق جديدة للتعامل مع التحديات وقيادة التحول نحو عالم أكثر تطورا واستدامة وأكثر إنسانية وتعاونا.

وقال معاليه مخاطبا الخريجين : " فلتكن شهادتكم العلمية جواز عبور نحو التأثير، لا مجرد وثيقة عبور نحو وظيفة أو حياة مهنية، ولكي تصنعوا أثراً في عصركم، وتكونوا قادةً ملهمين لغد مشرق، عليكم بالاستعداد الدائم".

وشملت الدفعة السادسة عشرة تخريج 223 طالباً وطالبة منهم 170 بكالوريوس و53 ماجستير، وتعكس هذه الدفعة التنوع الذي تتسم به جامعة السوربون أبوظبي؛ إذ تضم 176 خريجة و47 خريجاً من 34 جنسية مختلفة.

ووصلت نسبة الخريجين الإماراتيين إلى 63.2 % من إجمالي الطلبة، مما يسلط الضوء على التزام الجامعة الراسخ بتنمية المواهب المحلية، من جانب آخر، يبرز دور الجامعة بصفتها مؤسسة أكاديمية عالمية رائدة بفضل تنوع جنسيات الخريجين، والتي تشمل فرنسا ومصر وكندا والسنغال والصين والمملكة العربية السعودية وأرمينيا ولبنان والمغرب وغيرها.

وتضمنت الدفعة 116 خريجا من كلية القانون والاقتصاد وإدارة الأعمال، و50 خريجا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، و57 خريجا من كلية العلوم والهندسة وإدارة الوثائق والمعلومات، وتقدم جامعة السوربون أبوظبي مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك بكالوريوس الجغرافيا والتخطيط، وبكالوريوس الرياضيات مع تخصص في علوم البيانات للذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس الاقتصاد والإدارة.

وقال سعادة نيكولاس نيمتشينو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، إن الاستثمار في الابتكار والشباب كان على الدوام رهاناً رابحاً، لا سيما أنهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول للاستعداد للمستقبل.

من جانبها تطرقت البروفيسورة ناتالي مارسيال بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، في كلمتها، إلى مرونة الخريجين والرسالة الإنسانية الأصيلة للجامعة، مؤكدة انهم يمتلكون الآن الأدوات الأساسية، وهي المنطق والمعرفة والتفكير النقدي.

وأكد خريجون من الدفعة السادسة عشرة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على الدور المهم لجامعة السوربون أبوظبي في تأهيل طلابها بالشكل الأمثل للمستقبل وتزويدهم بالمعارف والمهارات الحديثة من أجل تعزيز مسيرتهم المهنية، مشيرين إلى التنوع الذي تتسم به الجامعة يعكس ما تزخر بها دولة الإمارات من تنوع ثقافي فريد.

وقالت الخريجة الإماراتية ساره الرئيسي التي حصلت على شهادة الماجستير الثانية لها في الهندسة البيئية المستدامة والقانون، لتضاف إلى شهادة الماجستير الأولى لها من جامعة السوربون أبوظبي في علم الاجتماع والبحث العلمي ، تعلمنا كيفية الاستعداد بالشكل الأمثل للمستقبل وأن نرتكز في مسيرتنا العملية والمهنية على أسس معرفية راسخة ونكون مستعدين لتطبيقها على مستوى العالم.

وتشغل الرئيسي حاليا منصب أخصائي أول للشراكات التجارية والاتصالات في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وتساهم بنهجها القائم على الأبحاث في تعزيز الإستراتيجيات الوطنية للاستدامة والتواصل، مستفيدة في ذلك من خبرتها في جامعة السوربون أبوظبي وتجربتها مع فريق التواصل التابع لرئاسة "Cop28".

من جانبه أعرب أحمد الأميري، الحاصل على درجة البكالوريوس في اللغات الأجنبية التطبيقية، عن تقديره للمسيرة الأكاديمية التي حظى بها في جامعة السوربون أبوظبي ، حيث يسعى إلى المساهمة في تعزيز المشهد الإبداعي المعاصر في دولة الإمارات وقد أصدر سبعة كتب، وكان مؤلفه الرابع بعنوان "خيال واقعي" من بين الكتب المرشحة لجائزة الدكتور عبد العزيز المنصور الأدبية في الكويت، مما يسلط الضوء على تأثيره المتزايد في المشهد الأدبي في المنطقة.

من جهتها أوضحت مريم الزعابي من أصحاب الهمم، التي حصلت على بكالوريوس في اللغات الأجنبية التطبيقية ، أن جامعة السوربون أبوظبي منحتها الفرصة لطرح أفكار مبتكرة في مجال دعم أصحاب الهمم ، حيث تتقن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وقد قامت بترجمة مجموعة من القصص القصيرة الفرنسية إلى العربية.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية مؤخراً ، بياناً أثنت فيه على جامعة السوربون أبوظبي لإنجازاتها الكبيرة ، ويؤكد هذا التقدير دور جامعة السوربون أبوظبي باعتبارها نموذجا للتعاون الفرنسي - الإماراتي وتأثيرها المتزايد في مجالات مثل الاستدامة والابتكار والحفاظ على التراث.