مؤتمر الإمارت العالمي لجراحة العظام ينطلق غدا في دبي

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ تنظم شعبة الإمارات لجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية، غداً "الجمعة"، فعاليات مؤتمر الإمارات العالمي الثالث عشر لجراحة العظام ، بالتزامن مع الدورة الخليجية الأولى لجراحة الركبة التي ستطلقها الجمعية، ويتم فيها استضافة الأطباء والاستشاريين المتخصصين بعمليات الركب الصناعية، واستخدام والروبوتات الجراحية، والكسور والمناظير، والاصابات الرياضية.

وتهدف الدورة الخليجية الأولى لجراحة الركبة، إلى تعزيز الروابط والعلاقات بين الأطباء المختصين بهذا المجال، وذلك بهدف تكوين منصة علمية لمستقبل الأبحاث الطبية في المنطقة ، حيث ستعقد الدورة كل عامين في دولة خليجية ، تماشياً مع حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز الرعاية الصحية ، ودعم السياحة العلاجية في مختلف دول المنطقة .

وقال الدكتور علي البلوشي، رئيس جمعية الإمارات للعظام ، رئيس المؤتمر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/ ، اليوم، إن هذا الحدث الطبي، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق في فندق "انتركونتننتال فيستيفال سيتي"، يهدف إلى إبراز صورة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كمركز علاجي طبي، وترسيخ مبدأ الاهتمام بتطوير الكوادر الطبية، وخلق بيئة حاضنة للخبراء والمختصين.

وأضاف أن عدد الأطباء المسجلين في المؤتمر وصل إلى أكثر من 800 استشاري وطبيب ومتخصص وممرض وفني من دولة الإمارات، والشرق الأوسط، ومختلف دول العالم.

وأوضح أن المواضيع الرئيسية التي سيغطيها المؤتمر هذا العام ، تشمل عمليات الركب بكل أنواعها من الكسور والاصابات الرياضية وعمليات الركب الصناعية الجزئية والكلية والثانوية، والربونات في العمليات في مسار متوازي مع علاج أمراض الكتف والعمود الفقري والكاحل والقدم.

وأشار إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على أبرز التطورات في جراحة الإصابات الرياضية، وتقويم مفاصل الركبة، وسيتم خلاله تنظيم 6 ورش عمل بمعدل ورشتين يومياً في مواضيع مختلفة تستهدف تطوير وصقل خبرات المشاركين العلمية والعملية.

وأفاد الدكتور البلوشي بأن المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي تنظمه شركة "انفو بلاس"، ستشارك به 25 شركة عالمية من أشهر شركات صناعة الشرائح والدعامات والمثبتات الخارجية والأجهزة الطبية التي تعنى بأمراض العظام وشركات صناعة الأدوية .